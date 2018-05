Sport



All’Alpe di Sant’Antonio la 1^ Pania Vertical Race

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:26

di simone pierotti

L’A.S.D. Sassi Eglio, in collaborazione con il G.S. Orecchiella e la Protezione Civile Molazzana, organizza domenica 10 giugno la 1° Pania Vertical Race, gara podistica competitiva di corsa in montagna dall’Alpe di Sant’Antonio a Molazzana. Partenza alle 9:30 (ritrovo alle 8:30) dalla località Peritano all’Alpe di Sant’Antonio, per 6 km fino al Rifugio Rossi. E’ prevista anche una passeggiata ludico – motoria sullo stesso percorso. Costo iscrizione 10 euro. Verranno premiati i primi 20 atleti assoluti maschili e femminili e i primi 5 di ogni categoria Veterani, Argento e Oro. Dopo la gara, presso il rifugio in Peritano verrà offerto un pasta party. Attivo servizio spogliatoi e docce.