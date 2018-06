Aperte le iscrizioni al 40° Rally di Alta Val di Cecina

Altri articoli in Sport

giovedì, 31 maggio 2018, 17:40

Sta per giungere a compimento il countdown che tra 48 ore, sabato 2 giugno, vedrà molti podisti ritrovarsi in quel di Terrinca per l’edizione numero 17 del “Trofeo Parco Apuane”, competizione sorta nel 2001 per effetto della fattiva collaborazione tra l’ente del parco e la comunità di Terrinca, ridente frazione...

giovedì, 31 maggio 2018, 09:20

Il giovane pilota emiliano si presenta al secondo appuntamento del campionato Italiano WRC da leader della Coppa R2 e di quella Under 25, oltre che della classifica del trofeo Michelin R2

mercoledì, 30 maggio 2018, 18:41

A poco meno di un mese dal termine della stagione, che ha visto i “colchoneros” della Media Valle chiudere al decimo posto, si è interrotto il matrimonio sportivo tra il GhivizzanoBorgo e Simone Venturi, da oggi pomeriggio neo tecnico del blasonato Montevarchi, compagine aretina che nell’ultima stagione ha preso parte...

mercoledì, 30 maggio 2018, 08:16

Anche gli iscritti del Viola Club Garfagnana, che a settembre compirà il 40° anno di vivace attività, guidati dal presidente Marsilio Bresciani sono andati a tributare il meritato applauso ai loro beniamini, che hanno vissuto una stagione terribile dal punto di visto umano per la morte del capitano Davide Astori

lunedì, 28 maggio 2018, 19:37

Solito week-end ricco di impegni per i portacolori del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane che si sono cimentati, con successo, su più fronti. In diversi atleti biancoverdi hanno preso parte alla leggendaria “100 km del Passatore” che ha visto terminare, dopo ben 11 edizioni, il dominio dell’ultrarunner romano Giorgio Calcaterra...

lunedì, 28 maggio 2018, 16:08

En – plein per le formazioni della Garfagnana alle finali provinciali del campionato U.I.S.P. Un risultato storico per la piccola Lega della Garfagnana che, per la prima volta, porta a casa il titolo provinciale assoluto. Si è giocato sul campo sintetico di Strettoria, alla Pruniccia