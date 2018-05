Sport



Best ranking in arrivo per Jessica Pieri. Paolini subito fuori nelle qualificazioni del Roland Garros

giovedì, 24 maggio 2018, 15:15

di michele masotti

La settimana tennistica che porta al secondo Slam stagionale, il Roland Garros, ha visto impegnate in terra transalpina Jasmine Paolini e Jessica Pieri. Le giocatrici di Bagni di Lucca, tesserate con il Tc Lucca Vicopelago, sono uscite anzitempo rispettivamente nei tabelloni di qualificazioni all’importante torneo parigino e al WTA di Strasburgo, competizione su terra rossa con un montepremi di 250.000 $. Nelle due sconfitte, comunque, non sono mancati i risvolti positivi specialmente per Jessica Pieri, che settimana prossima dovrebbe fare registrare la sua nuova migliore classifica attorno al numero 205, piazzamento che le consentirà di partecipare, per la prima volta, alle qualificazioni di un torneo dello Slam, nella fattispecie quello di Wimbledon.

I 12 punti ottenuti nella città sede del Parlamento europeo, frutto del successo nel primo match delle qualificazioni contro la lettone Marcinkevica (3-6 7-5 6-3), hanno permesso alla maggiore delle sorelle Pieri di passare dallo scalino 213, come detto, al 205° delle classifiche mondiali. Nel turno decisivo un problema fisico le ha impedito di terminare l’incontro che la vedeva opposta alla padrona di casa Chloe Paquet (6-1 2-0). Dopo una settimana di pausa, Jessica Pieri tornerà in campo il prossimo 4 giugno nel torneo ITF da 60.000 $, sempre in terra rossa, in quel di Brescia. Deve rimandare il primo approdo nel main draw di un torneo dello Slam Jasmine Paolini, attuale numero 131 del mondo e numero tre tra le tenniste italiane. L’atleta classe 1996 ha ceduto 7-6 6-4 alla russa Vitalia Diatchenko, classe 1990 che ha fatto registrare la posizione migliore di classifica WTA la numero 71 nel novembre 2015. Anche per Jasmine Paolini ci sarà una settimana di pausa. Al rientro la tennista di Bagni di Lucca prenderà il via al WTA da 125.000 $, su terra battuta, di Bol (Croazia) in programma nella seconda settimana del Roland Garros.