Campionati regionali 10 mila metri su strada: Castelli e Sardi campioni toscani, Pierotti bronzo

lunedì, 28 maggio 2018, 15:01

Una gestione di gara costante sulle tortuose strade dell'isola ha consentito al pilota lucchese di terminare a ridosso del podio, e di risalire così in seconda posizione nel Campionato Italiano Asfalto, obiettivo principale di stagione

lunedì, 28 maggio 2018, 14:20

Il giovane lucchese, con la Ford Fiesta R5 ufficiale Hankook, nonostante una gara delicata ha saputo rimanere in scia dei migliori con l'ottava piazza assoluta che ha premesso di rimanere sopra il podio "asfalto" al terzo posto

lunedì, 28 maggio 2018, 10:56

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana, si è disputata questo weekend la quinta gara del campionato sociale, il “Trofeo Antico Caffè Tognini”. Nelle due giornate i 37 giocatori, divisi in due categorie, si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante...

lunedì, 28 maggio 2018, 09:28

Il giovane lucchese ha confermato il proprio stato di forma con una prestazione di carattere, che ha avuto la meglio su varie problematiche di ordine tecnico contratte in entrambi i giorni di gara

lunedì, 28 maggio 2018, 08:42

Il giro di boa del Campionato Italiano Rally regala un altro piazzamento in top 10 a Panzani-Pinelli. Doppietta Plus Rally Academy in R2B Con Campanaro-Porcu davanti a Somaschini-Andreis che conquistano anche la vittoria tra gli equipaggi femminili

domenica, 27 maggio 2018, 20:28

Una sconfitta, arrivata peraltro ai supplementari, non cancella di importante quanto fatto nel corso di una lunga annata. Il Pieve Fosciana cade per 4-1 contro il Viaccia, finalista di Coppa Toscana e da stasera, di fatto, in Promozione, nello spareggio che metteva di fronte le vincitrici dei play-off dei girone...