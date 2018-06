Sport



Cefa, confermato coach Rocchiccioli

venerdì, 1 giugno 2018, 14:42

Il Cefa Basket Castelnuovo riparte da Michele Rocchiccioli. Terminato il campionato di Promozione con l’avventura ai playoff, la società del presidente Vincenzo Suffredini ha subito voluto blindare il giovane e vincente tecnico anche per la prossima stagione.



"E’ il primo tassello per programmare la prossima stagione – dice il direttore sportivo Francesco Bonini – adesso ci siederemo assieme per valutare il roster e capire dove e come intervenire. Sappiamo già che dovremo fare a meno di Romei, per il resto confermeremo sicuramente gran parte della squadra ma dobbiamo parlare con tutti i ragazzi per capire le loro intenzioni".



Con Rocchiccioli rimarrà in piedi anche il discorso legato alle giovanili e quindi ad un intero percorso di crescita mirato proprio all’inserimento in prima squadra.