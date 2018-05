Sport



Chiusura di campionato con un pareggio per il GhiviBorgo

domenica, 6 maggio 2018, 19:50

di michele masotti

1-1

GhivizzanoBorgo: Citti, Brizzi (76’ Coselli) Bassano, Gemignani (71’ Riccioli), Barretta, Valerio Giordani, Frati (67’ Della Nina), Marcellusi (59’ Nottoli), Micchi (67’ Di Paola), Masini e Michelotti A disposizione: Signorini, Lecceti, Diana e Rubechini Allenatore: Simone Venturi

San Donato Tavernelle: Giusti, Manganelli (74’ Colombini), Salvestroni, Pozzi, Carnevale (79’ Tonazzini), Picascia, Nuti (61’ Vecchiarelli), Calonaci, Frosali, Carradori e Motti A disposizione: Ferrucci, Petracchi, Corti, Vecchiarelli, Di Vito, Cagiagli e Giulio Giordani Allenatore: Roberto Malotti

Arbitro: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone (Assistenti Fabbris e Santarossa di Pordenone)

Marcatori: 46’ Carnevale e 49’ Michelotti

Note: Ammonito Motti. Calci d’angolo 1-7. Minuti di recupero 0’ e 5’

GhiviBorgo e San Donato Tavernelle, da diverse settimane già salve, chiudono il loro campionato al “Delle Terme” con un pareggio maturato all’alba del secondo tempo. Gli ultimi 90’ della stagione regolare hanno riservato altri due verdetti: la storica promozione in C dell’Albissola, giunta alla nona vittoria di fila e la retrocessione diretta in Eccellenza del Finale Ligure. I play-off, non proprio utili nemmeno per l’ipotetica griglia dei ripescaggi, vedranno la Sanremese opposta al Viareggio e il Real Forte Querceta fare visita al Ponsacco. Il derby tutto fiorentino tra Rignanese e Scandicci decreterà chi sarà la quarta e ultima compagine che scenderà nella serie inferiore.

Venturi sceglie di proseguire sulla linea tracciata nelle ultime gare dando spazio a chi ha giocato di meno in questa stagione. Il rientrante Barretta, capitano quest’oggi, compone la coppia di difensori centrali con Valerio Giordani, conferme in mezzo al campo per Marcellusi e Gemignani. In attacco turno di riposo, almeno dal primo minuto, per Di Paola. Anche in casa San Donato Tavernelle la parola d’ordine è turnover, anche perché sabato prossimo i senesi giocheranno la finale di Coppa Italia contro i veneti del Campodarsego. Appuntamento storico per questo club. Panchina quindi per i titolari Di Vito, Colombini, Cagiagli e bomber Giulio Giordani, uno dei due ex assieme a Giusti che devo così rinviare la sfida con il fratello Valerio. C’è tanta esperienza nel tandem di attacco ospite formato da Carnevale e Pozzi, un passato in A con Empoli, Sampdoria, Siena e Chievo Verona.

Buon avvio dei locali con una punizione di Frati che sfiora il bersaglio grosso. Al 17’ Citti è attento nel respingere il colpo di testa sul primo palo di Pozzi. Discesa sulla corsia destra di Brizzi, pennellata in area per Micchi che riesce ad impattare il pallone che termina di poco a lato. Bello il dai e vai al 24’ tra Gemignani e Masini con il tiro di quest’ultimo che non inquadra lo specchio della porta. L’ultima emozione del primo tempo la regala Nuti con una potente conclusione che Citti sventa da campione. I due gol di questo confronto si succedono nei primi quattro minuti della ripresa. San Donato in vantaggio con una ripartenza da manuale finalizzata da Carnevale. Al 49’ è Michelotti che trova lo spiraglio con un tiro da fuori area. Per il resto, oltre alla classica girandola di cambi tra cui si segnala l’esordio in D del giovane Coselli, c’è solo da segnalare la splendida parata di Giusti sulla punizione di Di Paola.

A fine partita grande festa in casa “colchoneros” della Media Valle, con un bel rinfresco per festeggiare la salvezza raggiunta con largo anticipo. Adesso la società lavorerà per migliorare questo gruppo, autore di un bel girone di ritorno, che con alla guida sempre Simone Venturi cercherà di alzare l’asticella nella prossima stagione quando le porte del “nuovo Carraia” saranno finalmente aperte.