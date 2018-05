Sport



Dopo due stagioni si separano le strade di Alan Renucci e il Fornoli

sabato, 26 maggio 2018

di michele masotti

Con la finale intergirone di Prima Categoria tra Pieve Fosciana e Viaccia, club della provincia di Prato, calerà definitivamente il sipario sulla stagione 2017-2018 del mondo del pallone nostrano e sarà tempo di impostare il campionato che verrà. Alcune società si sono già mosse: dopo la conferma del tandem De Luca-Fontanini in quel di Pontecosi, è delle ultime ore la notizia dell’addio di Alan Renucci dal Fornoli dopo due campionati. Tornei dall’esito opposto: nel primo i biancocelesti hanno scritto la pagina importante della loro storia centrando l’accesso ai play-off di Prima Categoria, mentre in quella appena terminata è arrivata la retrocessione diretta con la rosa più giovane di tutti le serie che vanno dall’Eccellenza fino alla Terza Categoria.

“Ringrazio la società per avermi fatto lavorare con serenità” – ha dichiarato il tecnico barghigiano- “dimostrando di essere veramente un modello e composta da persone perbene. In questa ultima stagione ho lavorato con un gruppo di giovani giocatori, cresciuti lungo tutti questi mesi, che continueranno certamente a migliorarsi per fornire il loro apporto alla causa. Quest’anno abbiamo ringiovanito molto la rosa, inserendo tanti classe 97-98-99 e quindi sapevamo che sarebbe stato una stagione difficile. Mi preme sottolineare come siamo partiti in preparazione in 23 e abbiamo finito l’annata in 23, grazie alla coesione di questo gruppo.”

Adesso non resta che attendere notizie su quella che potrebbe essere la prossima destinazione di Renucci, tecnico che ha vinto molti campionati in zona. A breve si saprà anche chi guiderà il Fornoli nella prossima stagione in una Seconda Categoria che torna ad essere ricca di derby. Le compagini nostrane saranno, al netto di eventuali ripescaggi, Barga, Corsagna, Fornaci, Fornoli, Molazzana, Pontecosi, Vagli e Virtus Piazza.