Due giorni di calcio e divertimento per i Pulcini 2007 alla Festa del Pulcino all’Isola d’Elba

martedì, 8 maggio 2018, 17:45

Sabato 12 maggio, alle 15.30, a Castelnuovo di Garfagnana presso la palestra ISI Garfagnana si svolgerà il Trofeo dell'amicizia con la partecipazione di Pallavolo Garfagnana Under 13, Pallavolo Garfagnana Under 15 e Volley Norcia. In serata cena della Pallavolo Garfagnana

lunedì, 7 maggio 2018, 20:23

Passano i fine settimana e il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane continua a mietere successi lunga tutta la penisola. Numerosi riconoscimenti sono finiti al collo di tanti portacolori del sodalizio del presidente Graziano Poli

lunedì, 7 maggio 2018, 15:49

Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo targato Centro Computer nei playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli è stata superata per 77 a 51 da Bottegone Pistoia. Purtroppo la squadra giallo nera è arrivata al finale di stagione con troppi cerotti

lunedì, 7 maggio 2018, 14:30

In una gara piena di imprevisti e molto condizionata dal meteo, il pilota toscano ha saputo risollevarsi da un avvio difficile, conquistando punti importanti per il Campionato Asfalto, suo primario obiettivo

domenica, 6 maggio 2018, 22:39

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana si è disputata, sabato 5 maggio, l’edizione 2018 del “Porta un amico” sponsorizzata da Friodis. Questa competizione rientra tra le attività promozionali del circolo per il 2018 ed è una competizione che si disputa a coppie (Louisiana è il nome...

domenica, 6 maggio 2018, 22:11

Oggi si è disputata la prima delle sei gare “Cristian Events” previste per la stagione 2018 dal Golf Club Garfagnana, il circuito Black Jacket che prevede una finale nazionale a novembre nel prestigioso campo “ Matilde di Canossa”