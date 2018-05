Sport



Fazzi, Lazzini, Jamali e Cavallini arricchiscono la bacheca del Gp Parco Alpi Apuane

giovedì, 3 maggio 2018, 08:43

di michele masotti

Gara che vai e protagonista del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane che trovi. Potrebbe essere riassunto in questa maniera l’ennesimo fine settimana che ha visto i portacolori biancoverdi ottenere importanti riconoscimenti. A Lucca nella “Marilla run”, ben tre atleti del team del presidente Graziano Poli sono entrati nella top five. Medaglia d’argento per Jilali Jamali, preceduto soltanto dal forte Said Ettaqy(Atletica Virtus Lucca), quarto posto e oro di categoria per Andrea Cavallini. Stesso metallo nella propria categoria per Stefano Simi che, al rientro da un periodo di stop, ha chiuso pure al quinto posto assoluto. A completare l’exploit apuano, sono da segnalare le ottime prove di Nicola Matteucci (7° e oro di categoria), Lorenzo Checcacci (11°), Marco Mazzei (16°), Roberto Cardosi (17° e argento tra i Veterani), Mimmo Marino, Michele Rama, Roberto Gianni, Rossano Fanani, Lamine Dahaba, Adriano Mattei, Moussa Kone, Michelangelo Fanani, Giuseppe Canale, Daniele Biagioni, Ludmillo Dal Lago, Sabrina Malatesti (8° a livello femminile), Leonardo Pierotti, Andrea Pardini, Erica Togneri (10° e argento di categoria), Pierluigi Rumbo, Marco Mattei, Enzo Salvioni, Michele Riccio, Fabrizio Rovai e Federico Giannini.

A Chia, parallelamente alla mezza maratona, vinta dal pisano Daniele Meucci, ottima prestazione di Paola Lazzini che, in virtù del nono posto assoluto, si porta a casa l’oro nella propria categoria. Giornata da ricordare anche per Marco Fazzi; l’atleta biancoverde ha conquistata la sua prima vittoria assoluta trionfando nella “Corsa dei marmi”, una delle tappe del circuito “Corrilunigiana”. Bronzo di categoria per Riccardo Durano in quel di Siena, mentre Paul Tiongik ha chiuso al secondo posto la “10 km del Manzoni” a Lecco. In Liguria, su di un percorso in salita da Rapallo a Montallegro, Marco De Nevi ha conquistato la quinta posizione. Risposte positive sono arrivate anche da Luca Linari che si è ben comportato “all’Ultra del Mugello”, competizione di 60 km con 3000 metri dislivello.