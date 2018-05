Sport



G.S. Orecchiella al top della corsa in montagna

lunedì, 21 maggio 2018, 17:15

di simone pierotti

Il G.S. Orecchiella si conferma tra le big del panorama nazionale della corsa in montagna. A Paratico, provincia di Brescia, il team garfagnino si presenta al campionato italiano di lunghe distanze e sale due volte sul podio. Medaglia d’argento con la squadra femminile e titolo italiano per la giovane Cecilia Basso, prima tra le Promesse, e 2° assoluta. Completa la grande giornata il 3° posto assoluto di Jean Baptiste Simukeka, che trascina la squadra maschile a quarto posto assoluto.

Per gli uomini l’impresa era davvero proibitiva, con 38 agguerrite società della specialità: come detto 3° posto per Jean Baptista Simukeka e bei piazzamenti per gli altri: 28° Marco Guerrucci, 50° Fabrizio Ridolfi, 60° Giacomo Bugiani, 76° Michele Giannotti. Completano la “carovana” delle aquile: 131° Emo Pocai, 136° Marco Giannotti, 257° Roberto Bertei, 280° Giuseppe Monini, Annibale Giovannini, Silvio Toni, Luigi Angeli. La squadra femminile si piazza al secondo posto alle spalle del fortissimo Paratico: eccezionale prova per Cecilia Basso, 2° assoluta dietro ad Alice Gaggi, con il tempo di 2:19:49, che gli vale il titolo di campionessa italiana Promesse. Bene anche le altre donne: 18° Annalaura Mugno, 21° Jessica Perna, 24° Alice Vecci, 39° Andrea Salas Palma, 52° Roberta Pieroni.