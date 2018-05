Sport



G.S. Orecchiella si fa onore alla Lucca Half Marathon. Podio alla Dormisacco per Guerrucci e Secci

mercoledì, 9 maggio 2018, 16:50

di simone pierotti

Grande partecipazione di runners all’ultima Lucca Half Marathon, giunta alla 5° edizione. Quasi 1200 atleti al via, tra cui quasi 30 portacolori del G.S. Orecchiella Garfagnana. Molto positivi i risultati dei singoli, con tempi anche di rilievo. Tra gli uomini 3 “aquile” nelle prime 30 posizioni. Il migliore è Andrea Vassalle, 15° in 1:19:30, ottimo anche Simone Pierotti 18° in 1:19:50 e benissimo Gabriele Bacci, 26° in 1:21:43. Gli altri: 62° Federico Matteoni 1:26:37, 67° Franco Morelli 1:27:23, 103° Daniele Trevisani 1:30:10, 134° Michael Luongo, 137° Alessandro Paterni, 170° Luca Rodaro, 335° Antonio Manfredi, 359° Rodolfo Ragionieri, 402° Matteo Carosi, 409° Luigi Angeli, 498° Frederik Andersen, 551° Mario Cucinotta, 620° Luca Spinetti, 645° Riccardo Pieroni (che ha abbassato il proprio P.B.), 755° Stefano Del Prete, 824° Roberto Nannizzi, 861° Vincenzo Zaccuri, 971° Alessandro Orlandi. Tra le donne ottimo tempo per Simona Carradossi, 5° assoluta in 1:32:34 e ancora un podio per Roberta Pieroni, 2° tra le Veterane. Le altre donne: 48° Erika Bertoncini che migliora il personale sulla distanza, 56° Jessica Chango Preciado, 90° Alessandra Mendola, 124° Cinzia Fracassi.

Non solo mezza maratona, è stata una domenica di gare “collinari”. Al 43° Trofeo Dormisacco a Borgo a Buggiano atleti del G.S. Orecchiella sugli scudi. Marco Guerrucci vola e si piazza 2° alle spalle del solo Curovich, con il tempo di 40:54. 7° posto per Luca Diversi che si aggiudica la categoria Veterani. 8° Michele Giannotti, 13° Raffaello Bevilacqua, 31° Federico Nesti, 45° Antonio Martini, 70° Riccardo Nardi. In crescita costanza Gianfranca Secci, che sale sul podio col terzo posto assoluto. Alla Corriecina a Fivizzano 45° posto per Davide Del Giudice.