G.S. Orecchiella tris di vittorie con Marco Guerrucci, Andrea Salas e Cecilia Basso

sabato, 5 maggio 2018, 12:15

di simone pierotti

Accoppiata per il G.S. Orecchiella Garfagnana alla 42° Camminata della Salute, gara podistica di 11,5 km disputata a Pistoia. In campo maschile successo per il fortissimo atleta Marco Guerrucci, mentre tra le donne ha prevalso la “scalatrice” Andrea Salas. Guerrucci ha superato Massimo Tredici, uno degli atleti toscani più forti, per una manciata di secondi, con il tempo di 45:08. Tra gli uomini bene anche: 12° Federico Nesti, 27° Antonio Martini, 50° Adriano Matteoni. Tra le donne podio sfiorato per Gianfranca Secci, 4° al traguardo. Podio anche per Odette Ciabatti, seconda tra le Veterane.

Altra vittoria di prestigio per il giovane talento Cecilia Basso che trionfa nella storica corsa in montagna Cafasse Cà Bianca.

Alla 3° Corsa di Marmo sale sul podio Melania Raffaetà, terza tra le donne. Infaticabile Odette Ciabatti che si aggiudica la categoria Veterane. Tra gli uomini 8° Marco Gori e 32° Gino Franceschini. Alla mezza maratona di Pontassieve bella prova per Ivano Rugani, 23° con il tempo di 1:31:03, che gli vale il 6° posto tra i Veterani. A Barbarasco 35° Giuseppe Carli e 45° Davide Del Giudice.