Sport



Gli uccellini del GP Parco Alpi Apuane prendono il volo al Gran Galà di Lucca

mercoledì, 23 maggio 2018, 16:03

di michele masotti

Parallelamente all’attività degli atleti assoluti e di quelli master, peraltro dense di successi, proseguono a ritmi serrato le competizioni che vedono impegnati gli “uccellini” del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. Nella domenica appena lasciata alle spalle, il florido settore giovanile del sodalizio del presidente Graziano Poli si è messo in mostra al “9° Gran Galà Esordienti” presso il campo scuola Moreno Martini di Lucca. La Virtus Crl, da buona padrona di casa, ha ospitato oltre quattrocento partecipanti accompagnati da genitori e parenti che sono stati coinvolti dall’entusiasmo dei giovani atleti intervenuti per mettersi in gioco nelle canoniche prove multiple. Manifestazioni di questo genere, perfetto mix di sport e spensieratezza, dovrebbe essere incrementate nel nostro territorio per fare che sì l’atletica, la disciplina per antonomasia, possa tornare ad un’eccellenza anche in Italia.

I giovani portacolori del GP Parco Alpi Apuane, tutti della categoria Esordienti, hanno offerto delle ottime prestazioni sui 60 metri, nel salto in lungo e nel lancio del vortex, strumento propedeutico per mettere in risalto le doti nel lancio. Questi soddisfacenti risultati sono il giusto frutto raccolto durante le sessioni di allenamento nelle quali questi “uccellini” si migliorano sotto l’attenta guida dei loro istruttori e preparatori Piero Fabbri e Aurora Casotti che, nella qualità di giudici ausiliari, hanno seguito sul campo passo dopo passo le gare dei loro allievi. Negli Esordienti maschili hanno difeso il vessillo del Parco Alpi Apuane Federico Luti, Thomas Bertocci, Elia Pellegrini e Iacopo Catani, mentre nella medesima categoria femminile si sono ben comportate Viola Frati, Noemi Biagioni e Fakina Elarchi.

Bellissima esperienza per i giovani del GP Parco Alpi Apuane che hanno terminato questo mattinata di sana competizione con le consuete premiazioni finali e i riconoscimenti a tutti gli intervenuti.