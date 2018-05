Golf Club Garfagnana, archiviata la prima gara "Cristian Events"

Altri articoli in Sport

domenica, 6 maggio 2018, 22:39

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana si è disputata, sabato 5 maggio, l’edizione 2018 del “Porta un amico” sponsorizzata da Friodis. Questa competizione rientra tra le attività promozionali del circolo per il 2018 ed è una competizione che si disputa a coppie (Louisiana è il nome...

domenica, 6 maggio 2018, 21:49

L’ultima giornata di stagione regolare riserva un verdetto amaro per il River Pieve, sconfitto per 3-1 dalla Pontigiana, che sale così in Promozione, e scavalcato in classifica da Acquacalda S. Pietro a Vico e Capezzano finendo così al quintultimo

domenica, 6 maggio 2018, 20:48

Si chiude con un k.o casalingo, senza ripercussioni per la classifica, la stagione del Pontecosi che festeggia la permanenza in questa serie per il terzo anno fila. Successo che non impedisce al San Filippo, compagine presentatasi ai nastri di partenza con ben altri obiettivi, di evitare la “roulette russa” dei...

domenica, 6 maggio 2018, 19:50

GhiviBorgo e San Donato Tavernelle, da diverse settimane già salve, chiudono il loro campionato al “Delle Terme” con un pareggio maturato all’alba del secondo tempo. Gli ultimi 90’ della stagione regolare hanno riservato altri due verdetti: la storica promozione in C dell’Albissola, giunta alla nona vittoria di fila e la...

domenica, 6 maggio 2018, 19:23

Con una bella prova di carattere e con una certa solidità difensiva, aspetto da non trascurare in una giornata dove gli ospiti aveva fuori in questo reparto tre potenziali titolari, il Pieve Fosciana espugna Gorfigliano ma chiude al secondo posto in virtù del contemporaneo 3-1 rifilato dalla capolista Unione Pontigiana...

domenica, 6 maggio 2018, 18:53

Dopo due grandi performance al Ciocco e Sanremo, il giovane figlio d'arte si è ripetuto anche in Sicilia consolidando il primato tra le vetture GT