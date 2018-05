Golf Club Garfagnana, archiviato il Trofeo “Ristorante Del Sonno”

Altri articoli in Sport

domenica, 13 maggio 2018, 20:44

Il River Pieve non fallisce l’appuntamento più importante della stagione, vince il play e si guadagna la salvezza ai danni della Giovanile Sextum Bientina. Il team pisano scendere in Seconda Categoria assieme al Romagnano, sconfitto 2-0 dalla Don Bosco Fossone, e al Fornoli che aveva chiuso all’ultima posto la regular...

domenica, 13 maggio 2018, 20:07

Finali inedite per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che domenica 20 maggio, allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, celebrerà il suo attesissimo epilogo. Si contenderanno il trofeo più importante New Team e Lokomotiv, un derby assolutamente inedito per questa finale per due team nate negli ultimi anni

domenica, 13 maggio 2018, 19:40

Pieve Fosciana e Ponte a Moriano tornano ad affrontarsi a due settimane di distanza da quel 1-3 che costò, di fatto, la vittoria del campionato ai ragazzi di Fiori. 14 giorni più tardi la sceneggiatura è completamente mutata

sabato, 12 maggio 2018, 19:06

Il big match, valevole per la semifinale UISP di ritorno, tra queste due forti compagini garfagnine se lo aggiudica la Lokomotiv grazie alla rete di Rossi nei minuti di recupero (ai padroni di casa gli sarebbe bastato anche il pareggio per passare il turno) - Video

sabato, 12 maggio 2018, 11:49

Al campo sportivo di Torrite è andata in scena una bella e simpatica iniziativa: la squadra dei Pulcini 2007 del Castelnuovo ha festeggiato la fine del proprio campionato organizzando una partita “amichevole” tra i bimbi e … i loro padri

venerdì, 11 maggio 2018, 17:14

Si chiude la stagione del Cefa Basket Castelnuovo sconfitto in gara due dalla corazzata Bottegone Pistoia (65-77). Nella seconda gara della semifinale playoff del campionato di Promozione, il Cefa si arrende nuovamente alla formazione pistoiese complici anche le pesanti assenze di Monti, Romei e Pozzi