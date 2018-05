Sport



Golf Club Garfagnana, concluso il “Trofeo Antico Caffè Tognini”

lunedì, 28 maggio 2018, 10:56

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana, si è disputata questo weekend la quinta gara del campionato sociale, il “Trofeo Antico Caffè Tognini”. Nelle due giornate i 37 giocatori, divisi in due categorie, si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante e complicato.



Ecco l'elenco dei vincitori:





Golf Club Garfagnana “Ristorante Antico Caffe Tognini” Gara 5 Campionato Sociale CLASSIFICA LORDO 1° CLASSIFICATO Daniele Biagioni CLASSIFICA NETTO PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Nicolò Monini 2°CLASSIFICATO Pierluigi Barsanti 3°CLASSIFICATO Antonio Casaroli CLASSIFICA NETTO SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Giacomo Martinelli 2°CLASSIFICATO Cristiano Sileo 3°CLASSIFICATO Marcella Bertolaccini SENIOR PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Giuseppe Bresciani SENIOR SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO Giorgio Spadoni

Il prossimo weekend doppio appuntamento:

Sabato il circolo va in trasferta a Sestola per il consueto triangolare con il Golf Club Monte Cimone e il Golf Club Montecatini, su un tracciato molto tecnico ed estremamente impegnativo fisicamente per i forti dislivelli che esistono tra una buca e l’altra

Domenica 3 giugno si continua al Golf Club Garfagnana con la terza gara della Cristian Events, il “Blue Jacket” il circuito che vedrà i vincitori disputare una finale nazionale al Golf Club Rendena in provincia di Trento, in caso di ulteriore vittoria è prevista una finale internazionale in Austria.