Golf Club Garfagnana, si conclude il Trofeo “Circolo De Forestieri”

martedì, 1 maggio 2018, 10:51

Lo scorso week-end, al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, si è disputata la terza gara del campionato sociale, il “Trofeo Circolo de Forestieri”.

Nelle due giornate i giocatori, divisi in due categorie, si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante e complicato.

Il prossimo week-end è previsto un programma affollatissimo: si inizia sabato con “Porta un amico” storico evento promozionale del Circolo; domenica si continua con la prima gara della Cristian Events, il “Black Jacket” un circuito che vedrà i vincitori disputare una finale nazionale. Nel pomeriggio della domenica è previsto l’altro evento promozionale “Prova il golf con noi”.



Ecco l’elenco dei vincitori:

Golf Club Garfagnana “CIRCOLO DE FORESTIERI” Gara 3 Campionato Sociale CLASSIFICA LORDO 1° CLASSIFICATO GIUSEPPE BRESCIANI CLASSIFICA NETTO PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO DANIELE BIAGIONI 2°CLASSIFICATO DANIELE LENZI 3°CLASSIFICATO ALESSANDRO BERTI CLASSIFICA NETTO SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO DENIO ALINO SALOTTI 2°CLASSIFICATO GINO BATTAGLINI 3°CLASSIFICATO BENITO CASCI SENIOR PRIMA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO SANDRO PIERONI SENIOR SECONDA CATEGORIA 1° CLASSIFICATO FABIO ROMEI

Il prossimo weekend intenso programma di promozione del gioco del golf al Braccicorti di Fosciana.

Sabato 5 maggio edizione 2018 del “porta un amico” : un giocatore tesserato sarà affiancato da un neofita e insieme scenderanno in campo per disputare una gara a coppie (Louisiana ) su un percorso di 12 buche, rispettando le regole e il faiplay che contraddistinguono questo sport. Per partecipare è sufficiente chiamare il numero della club house 3280971870 entro venerdi 4 maggio per iscriversi all’evento che si disputerà a partire dalle ore 9. Le migliori coppie verranno premiate a fine giornata.

Domenica 6 maggio, la prima delle due giornate del “Prova il golf con noi” (l’altra è prevista per il 20 maggio), gli interessati possono partecipare prenotandosi al numero della club house 3280971870 nel pomeriggio a partire dalle 14 i partecipanti suddivisi in piccoli gruppi riceveranno, dal nostro istruttore Federico Pieroni, le prime informazioni alla base del gioco del golf.

Si consiglia abbigliamento comodo, il club fornirà l’attrezzatura necessaria ad ogni partecipante, l’iscrizione è gratuita per entrambi gli eventi.