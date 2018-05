Grande successo per la Giornata dello Sport a Cascio: divertimento e solidarietà nel ricordo di Nico Giannotti

Altri articoli in Sport

lunedì, 14 maggio 2018, 15:47

Non conosce confini la forza dei portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sulle competizioni su strada. Il protagonista principale del fine settimane biancoverde è stato Paul Tiongik, una delle vedette del sodalizio del presidente Poli

lunedì, 14 maggio 2018, 09:21

Al Golf Club Garfagnana, in località Braccicorti di Pieve Fosciana, si è disputata questo weekend la quarta gara del campionato sociale, il “Trofeo Ristorante Del Sonno”. Nelle due giornate i 34 giocatori, divisi in due categorie, si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante...

domenica, 13 maggio 2018, 20:44

Il River Pieve non fallisce l’appuntamento più importante della stagione, vince il play e si guadagna la salvezza ai danni della Giovanile Sextum Bientina. Il team pisano scendere in Seconda Categoria assieme al Romagnano, sconfitto 2-0 dalla Don Bosco Fossone, e al Fornoli che aveva chiuso all’ultima posto la regular...

domenica, 13 maggio 2018, 20:07

Finali inedite per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che domenica 20 maggio, allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, celebrerà il suo attesissimo epilogo. Si contenderanno il trofeo più importante New Team e Lokomotiv, un derby assolutamente inedito per questa finale per due team nate negli ultimi anni

domenica, 13 maggio 2018, 19:40

Pieve Fosciana e Ponte a Moriano tornano ad affrontarsi a due settimane di distanza da quel 1-3 che costò, di fatto, la vittoria del campionato ai ragazzi di Fiori. 14 giorni più tardi la sceneggiatura è completamente mutata

sabato, 12 maggio 2018, 19:06

Il big match, valevole per la semifinale UISP di ritorno, tra queste due forti compagini garfagnine se lo aggiudica la Lokomotiv grazie alla rete di Rossi nei minuti di recupero (ai padroni di casa gli sarebbe bastato anche il pareggio per passare il turno) - Video