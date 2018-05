Sport



Guerrucci (Orecchiella) vince la "Camminata della salute"

giovedì, 3 maggio 2018, 15:26

Vittoria del garfagnino Marco Guerrucci (Orecchiella-Garfagnana) nella quarantaduesima edizione della ''Camminata della Salute'' gara podistica competitivaorganizzata dal Cral Usl Pistoia e dal Guppo Podistico Cai sulla distanza di km 11,500 percorsi nel tempo finale di 45'08'' con partenza e arrivo nel piazzale dell'ex ospedale del Ceppo di Pistoia.



L'atleta garfagnino ha preceduto di 4'' Massimo Tredici (Croce Oro Montale ) e di 1'10'' Abdellatif Takatart (Silvano Fedi Pistoia),quarto si classifica Giacomo Bugiani (Silvano Fedi Pistoia) e quinto Martin Falasca( Nuova Atletica Lastra).Giuliano Burchi (Podistica La Stanca Valenzatico) si aggiudica la Categoria Verterani uomini con il tempo di 49''05'', il secondo va a Marco Giovannelli (Freestyle Triathlon) e il terzoa a Marco Gori (Cai Pistoia).Roberto Mei (Silvano Fedi Pistoia) sale sul podio più alto nella categoria veterani argento terminando nel tempo di 53'51'',secondo Gianni Bertone (Uisp Marina di Carrara) e terzo Mauro Cicalini (Casa Culturale San Miniato Basso). Nella categoria oro vittoria per Enzo Palatresi (Toscana Atletica Empoli) con il tempo finale di 1ora02'36''',secondo Ivaldo Caporali (Silvano Fedi Pistoia) e terzo Silvano Panichi (Misericordia Aglianese).Nella categoria femminile assoluta podio più alto per Andrea Salas( Orecchiella-Garfagnana) che ottiene il tempo di 53'07'' con un vantaggio di 29'' su Alice Dolfi (Silvano Fedi Pistoia),terzo gradino per Elena Gemenisi (Podistica Rossini ) ,quarta Gianfranca Secci (Orecchiella-Garfagnana) e quinta Michela Francione (Atletica Castello Firenze).



Vittoria di una rappresentante pistoiese nella categoria donne veterane con Laura Migliori (Cai Pistoia) in 56'20'' seconda Odette Ciabatti e terza Milena Megli (Accoglienza Solidale Firenze). La classifica di società e andata alla Silvano Fedi Pistoia con 40 iscritti seguita dalla Podistica Avis Copit Pistoia (23) e Misericordia Aglianese (16).