Il Lokomotiv è campione U.I.S.P.: battuto ai rigori il New Team. Al Casciana la Coppa

lunedì, 21 maggio 2018, 17:46

di simone pierotti

Epilogo per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che iscrive nell’albo d’oro un nome nuovo: Lokomotiv campione 2017/2018 ma rappresenta una novità anche il Casciana Cascianella che si è aggiudicata la Coppa Garfagnana. Uno stadio “Alessio Nardini” stracolmo di spettatori e passione per un finale di grande suspense, con entrambi gli incontri finiti ai calci di rigore. Infinita la lotteria nella finale di Coppa: dopo una sfida molto tirata ed equilibrata, terminata a reti inviolate, si va ai rigori tra Casciana e Magliano Gragnana City. Vincono i primi 7-6.

Emozioni fino alla fine nella finalissima tra Lokomotiv e New Team: il team di Piazza al Serchio in vantaggio viene ripreso da un guizzo di Severiano Salotti. 1-1 al termine dei tempi regolamentari ma le emozioni sono concentrate dagli 11 metri, con una serie di errori da entrambe le parti che portano la sfida a oltranza. Alla fine trionfa il Lokomotiv 4-2. Per la squadra dell’alta Garfagnana è il secondo trofeo dopo la Coppa dello scorso anno, ma questo ha ben altro sapore.