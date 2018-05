Sport



Il Pieve Fosciana sbanca Gorfigliano ma non basta: titolo al Pontigiana

domenica, 6 maggio 2018, 19:23

1-2

Diavoli Neri: Carvajal, Diego Orsi, Cassettai (86’ Bertoncini), Billi, Tonelli, Filippo Angelini, Della Croce, Malatesta, Pellegrinotti, Berti e Crudeli (55’ Morelli) Allenatore: Gabriele Zuddas

Pieve Fosciana: Regoli, Matteo Angelini, Sarti, Tognarelli, Pieri, Federico Bacci, Lucchesi, Barsanti, Gheri, Giusti (93’ Piagentini) e Corrado Dini (85’ Piacentini) A disposizione: Damiano Dini, Teani, Piagentini, Lenzi, Stefano Angelini Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Niccolai di Pistoia

Marcatori: 29’ e 90’ Giusti, 94’ Malatesta

Note: Espulso al 80’ Matteo Angelini Ammoniti Corrado Dini, Berti, Morelli, Malatesta Calci d’angolo 5-2. Minuti di recupero 2’ e 4’

Con una bella prova di carattere e con una certa solidità difensiva, aspetto da non trascurare in una giornata dove gli ospiti aveva fuori in questo reparto tre potenziali titolari, il Pieve Fosciana espugna Gorfigliano ma chiude al secondo posto in virtù del contemporaneo 3-1 rifilato dalla capolista Unione Pontigiana ai “cugini” del River Pieve. K.o. interno che costa i play-off ai Diavoli, visto che con una vittoria avrebbe scavalcato il Ponte a Moriano, bloccato sull’1-1 dalla Giovanile Sextum Bientina. I biancorossi hanno dimostrato di aver assorbito al meglio la pesante sconfitta di sette giorni fa e lanciano così un bel segnale alle tre avversarie, Ponte a Moriano, Tau e Sporting Bozzano, con le quali si giocherà gli spareggi promozione.

Nel classico 4-3-3 Zuddas punta in difesa sulla stazza dei centrali Billi e Tonelli, affida le chiavi della regia a Filippo Angelini mentre in avanti è Malatesta il punto di riferimento della manovra offensiva locale. Indisponibili Stafa e Bonini. Fiori, dal canto suo, deve completamente reinventarsi la difesa alla luce delle squalifiche di Biagioni, Lorenzo Bacci e Giuntini e vara una delle retroguardie più giovani del campionato. Come terzini agiscono Matteo Angelini (96’) e Sarti (98’), mentre nel cuore della difesa insieme a Federico Bacci (97’) viene adattato Pieri (96’).

Al 4’ ospiti subito pericolosi dalle parti di Carvajal con un tiro di Gheri sporcato da un difensore e respinto con i piedi dal portiere dei Diavoli. Passano pochi minuti ed è la traversa a salvare Carvajal sulla palombella dello stesso centravanti biancorosso. Proteste dei Diavoli al 12’ quando Matteo Angelini ferma Pellegrinotti lanciato a rete. Ci sono gli estremi del cartellino rosso ma il direttore decide di ammonire soltanto il classe 1996. Al minuto numero sedici traversone dalla sinistra di Pellegrinotti per il colpo di testa di capitan Malatesta che sfiora il palo. Partita che si dipana su buoni ritmi e con discreto tasso di agonismo, favorito da un arbitraggio all’inglese. Il Pieve Fosciana sblocca il risultato al 29’. Combinazione nello stretto tra Gheri e Lucchesi, con il capitano di giornata che vede il corridoio ideale per Giusti che sentenzia Carvajal con diagonale chirurgico. Sul finire del primo tempo grande chance per i Diavoli con una super risposta di Regoli. Errato disimpegno difensivo dei biancorossi, Pellegrinotti aggancia bene la sfera e “spara” di potenza a botta sicura trovando la miracolosa deviazione sopra la traversa del portiere ospite.

In avvio di ripresa brivido per la squadra di Fiori, con Crudeli che non capitalizza un pallone vagante scegliendo lo stop, poi fallito, anziché calciare di prima. Zuddas si gioca la carta Morelli per dare maggiore spinta e velocità al suo attacco. Al 59’ una punizione di Giusti termina di poco. Dodici minuti più tardi per poco Gheri non raddoppia con un colpo di testa che scavalca Carvajal ma sorvola di un soffio la traversa. A dieci minuti dalla fine gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per la doppia ammonizione di Matteo Angelini. Pochi istanti più tardi Carvajal salva i suoi con una coraggiosa fuori area per anticipare di testa Giusti. La gioia della doppietta personale per il numero dieci di Fiori arriva allo scoccare del 90’. Gran parte del merito va a Gheri, abile nel recuperare la sfera e a verticalizzare subito per Giusti che supera il numero uno locale. Nell’ultimo dei quattro di recupero Malatesta accorcia le distanze spedendo in rete un cross dalla sinistra di Morelli.

Le notizie in arrivo da Ponte Buggianese, successo per 3-1 del Pontigiana che quindi si aggiudica il campionato, non sorridono ai ragazzi di Fiori che chiudono al secondo posto. Adesso testa ai play-off con la semifinale, in programma domenica prossima al “Guido Angelini”, dove i biancorossi affronteranno quel Ponte a Moriano che, di fatto, ha privato Biagioni e compagni della vittoria del campionato.

Michele Masotti