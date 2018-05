Sport



Il Viola Club Garfagnana saluta i giocatori della Fiorentina

mercoledì, 30 maggio 2018, 08:16

di michele masotti

Il campionato di Serie A è finito ormai da due settimane e siccome tra pochi giorni partirà il mondiale di Russia, dove l’Italia sarà l’assente principale, molti calciatori del massimo campionato italiano saranno impegnati in un appuntamento che aspettano da una vita. E così, prima del più classico dei rompete le righe espresso dai vari club, la Fiorentina ha organizzato una giornata di incontro tra i suoi giocatori più rappresentativi, il francese Jordan Veretout e il golden boy del calcio italiano Federico Chiesa, e i molti tifosi del club gigliato provenienti da tutta la Toscana. Anche gli iscritti del Viola Club Garfagnana, che a settembre compirà il 40° anno di vivace attività, guidati dal presidente Marsilio Bresciani sono andati a tributare il meritato applauso ai loro beniamini, che hanno vissuto una stagione terribile dal punto di visto umano per la morte del capitano Davide Astori. Questa bella giornata è stata l’occasione, oltre che scambiare due battute e scattare tante foto con Veretout e Chiesa, per incontrare il disponibile vice presidente Gino Salica e Giancarlo Antognoni, il giocatore più importante della storia della Fiorentina e rientrato dalla stagione appena conclusa nei quadri dirigenziale come club manager.

Naturalmente nel corso dell’estate, periodo dove ci sarà il consueto ritiro estivo a Moena, il Viola Club Garfagnana sarà vicino alla squadra di Stefano Pioli per vivere una stagione da protagonisti.