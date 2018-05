Sport



Jasmine Paolini rullo compressore a Praga: travolge la Schmiedlova e vola ai quarti

giovedì, 3 maggio 2018, 08:42

di simone pierotti

Non finisce di stupire Jasmine Paolini al torneo Wta di Praga. La tennista di Bagni di Lucca, attuale n° 144 della classifica mondiale, fa un’altra vittima illustre: dopo aver superato ieri la russa Daria Kasatkina, poche ore fa ha battuto, in 1 ora e 14 minuti, la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 84 del seeding mondiale. Una vittoria che permette alla Paolini di qualificarsi per i quarti di finale di torneo del circuito Wta dove, peraltro, si è già qualificata la connazionale Camila Giorgi.

6-4, 6-1 i parziali dei due set, a dimostrazione di una vittoria netta e meritata. Dopo un inizio di gara equilibrato, con un break per parte, Jasmine Paolini ha strappato nuovamente il servizio alla sua avversaria portandosi sul 4-2. Sul 5-3 e servizio a favore, qualche distrazione ha permesso alla slovacca di rientrare in partita ma la Paolini ha chiuso il primo set subito dopo, chiudendo sul 6-4. Partita senza storie nel secondo set, con ben 5 games consecutivi conquistati dalla nostra portacolori e il 6-1 finale. Adesso la Paolini affronterà un’altra avversaria tosta, la cinese Shuai Zhang, numero 31 della classifica Wta. Comunque vada a finire, saranno ulteriori punti che faranno salire Jasmine nella graduatoria ma soprattutto in forte crescita sono l’esperienza e l’autostima di questa giovane atleta.