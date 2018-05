La Dinamo Pontecosi vince il campionato e scrive la storia

Altri articoli in Sport

venerdì, 18 maggio 2018, 11:34

A vincere negli ultimi due anni in Italia , consecutivamente ,sono state le ragazze terribili dell'Unione Borgo a Mozzano, squadra che raccoglie tanti nomi noti della pallavolo lucchese che hanno creato un gruppo formidabile e che tenterà ora il triplete, nelle prossime settimane, a Rimini

giovedì, 17 maggio 2018, 08:44

Il giovane lucchese, con la Ford Fiesta R5 ufficiale Hankook il prossimo fine settimana sarà al via della gara isolana nella quale cercherà la continuità di risultati oltre che l'attacco al vertice della classifica tricolore "asfalto"

mercoledì, 16 maggio 2018, 11:26

L’A.S.D. Sassi Eglio, in collaborazione con il G.S. Orecchiella e la Protezione Civile Molazzana, organizza domenica 10 giugno la 1^ Pania Vertical Race, gara podistica competitiva di corsa in montagna dall’Alpe di Sant’Antonio a Molazzana

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:58

Domenica 14 maggio si sono tenute, presso la piscina di Massarosa, le prove finali del circuito interprovinciale Swim Contest Libertas che ha visto la squadra di Castelnuovo classificarsi al primo posto nella graduatoria generale. I giovani nuotatori hanno ottenuto un medagliere che racchiude un totale di 101 medaglie: 40 ori,...

martedì, 15 maggio 2018, 17:09

Idea Pieroni, alla prima fase allievi/e dei campionati di società ad Arezzo, migliora il proprio personal best e conquista la medaglia d’oro nel salto in alto con una misura di 1,78. Una crescita inarrestabile per la giovane atleta barghigiana

martedì, 15 maggio 2018, 16:08

Si è conclusa l’11° edizione del “Roberto Biagioni” svoltasi domenica 13 maggio a Castelnuovo di Garfagnana. Il torneo di pallavolo femminile categoria Under16, organizzato da Pallavolo Garfagnana e dal gruppo degli amici di Roby, ha riscosso un notevole successo sia dal punto di vista tecnico che di partecipazione di pubblico