Sport



La Pallavolo Valdiserchio conquista la promozione in serie D regionale

mercoledì, 23 maggio 2018, 13:22

La Pallavolo Valdiserchio conquista la promozione diretta in serie D regionale al termine del doppio confronto che la vedeva opposta alla compagine di Pieve a Nievole che, come le borghigiane, aveva vinto il proprio girone. Una sfida con gara 1 in territorio pistoiese e gara 2 in quello lucchese e lo scorso sabato pomeriggio, nel bell’impianto di via Salvemini tutto era preparato nel dettaglio per accompagnare l’assalto alla “remuntada” della squadra di casa. E così è stato sul campo amico del Palasport di Borgo a Mozzano con la vittoria per 3-0 (25-17, 25-14, 25-11) sul Montebianco Volley, le ragazze di coach Maurizio Misale, assistito dal vice Igor Salotti, si sono guadagnate il salto di categoria approdando alla serie D al termine di una partita giocata con grinta, determinazione e sopratutto pazienza. Quella pazienza predicata dal mister e che era mancata nella partita di andata finita a favore del Montebianco per 3-1. Dunque c’era molta attesa per gara due e dove c’era da ribaltare quella sconfitta. Ed è stata proprio grazie alla pazienza che hanno dimostrato le ragazze borghigiane nel saper gestire i palloni, anche in alcuni scambi che sembravano non finire e che alla fine hanno saputo quasi sempre chiudere a proprio favore.

La partita era iniziata come deve cominciare una finale, con i primi scambi nei quali le squadre tentano subito di imporre il proprio gioco, ed in questa prima fase sono state le ragazze della Valdiserchio a mostrare di crederci riuscendo a portarsi avanti sull’8-2. Il set ha poi visto le avversarie tentare un recupero a metà parziale che però è stato arginato e il divario si è ampliato fino al 25-17 finale. Nel secondo set le padrone di casa partono bene portandosi nuovamente al comando sul 4-0, ma le avversarie non ci stanno e riducono il divario che rimane limitato fino a metà parziale, e qui le ragazze di mister Misale piazzano un break di 7-0 e sull’onda dell’entusiasmo vanno a chiudere 25-14. Sul 2-0 si va a quello che doveva essere il terzo e decisivo periodo di gioco per le borghigiane e quello del tentativo di ritornare in partita per le ospiti di Pieve a Nievole. Al fischio d’inizio partono subito forte le giocatrici della Valdiserchio che si portano avanti di quattro lunghezze, un calo fisiologico fa rallentare il ritmo e il Montebianco si avvicina, ma ecco che di nuovo con una fila di punti ben sei consecutivi le lucchesi scappano a +8. Ancora una volta le avversarie non ci stanno e tentano una reazione, ma le ragazze guidate dal capitano in campo Arianna Unti, rispondono e dopo aver subito un parziale di +4 a favore delle avversarie, si rimettono in carreggiata ed allungano portandosi sul 19-10. Da questo punto in poi, complice anche un comprensibile scoramento delle “pievarine”, viene tutto più facile e l’ultimo punto è l’emblema della pazienza che è stata la vera forza delle ragazze di casa, ci sono infatti volute tre difese, alzate ed attacchi per mettere giù l’ultimo pallone, ma alla fine è stata l’apoteosi con tutto il numeroso pubblico in piedi ad applaudire la promozione ad anche la parte avversa che non si è mai data per vinta. Dalla dirigenza societaria borghigiana i complimenti alle ragazze che hanno raggiunto questo traguardo al termine di una stagione nella quale, purtroppo, non sono mancati gli infortuni dai più seri ai più lievi, che hanno saputo restare compatte, sacrificarsi per la causa, rialzarsi dopo le cadute e sostenersi a vicenda in ogni momento.

"Dobbiamo elogiare e rendere merito all’impresa che la squadra di casa ha saputo realizzare – è il commento della dirigenza del Montebianco Volley – una gara perfetta da parte di Arianna Unti e compagne, formazione a prova di bomba, prevedendo ogni singola mossa dell’avversario. Un traguardo, il raggiungimento della Serie D, quale risultato di un lavoro che parte da molto lontano e sul quale spicca la mano di un tecnico che sta facendo le fortune della società di Borgo a Mozzano, Maurizio Misale, bravo a preparare ed infondere fiducia alle sue giocatrici circa le possibilità di ribaltare completamente il risultato di gara uno. Dopo gli ottimi piazzamenti con il settore giovanile (l’anno scorso finale regionale U 14 contro San Michele ed in questa stagione semifinale regionale U 16 contro Sales), è stato centrato l’accesso alla categoria regionale con la prima squadra, già sfiorato nello scorso campionato, un roster quale mix di atlete esperte di grande qualità e quelle giovani che si stanno togliendo grandi soddisfazioni nei tornei di pari età. Una vera e propria ciliegina sulla torta per il sodalizio di via Salvemini, a coronare un’opera strepitosa, nonché un ciclo che è soltanto agli inizi e che avrà tante pagine importanti da scrivere. Accanto ad alcune big, le “solite note” della zona di Lucca, una sana e bella realtà sta sgomitando per ritagliarsi un ruolo di primo piano: la Pallavolo Valdiserchio".

"Applausi allo “zoccolo duro” – è il commento della presidente della Valdiserchio Lorena Tomei che simpaticamente presenta lei stessa la compagnie promossa in D - delle più grandi: Arianna “Il Capitano” Unti che con la sua grinta ha trascinato le compagne per tutta la stagione, Francesca “the voice” Pocai la cui stagione si è chiusa purtroppo con l’infortunio di Fornaci, ma che non ha mai fatto mancare il suo sostegno, Margherita “vietato ai minori” Paoli che ha distribuito palloni alle compagne e pallonetti velenosi nei campi avversari, Silvia “sono stanca” Chiappa che caricata dalla sua musica latino-americana (che amarezza) ha messo giù tonnellate di palloni, Federica “ho fame” Mugnai che oltre a superare un piccolo infortunio si è sacrificata per la causa giocando degnamente in un ruolo non suo, Martina “ansia” Frulletti che non ha mancato di contagiare tutte con le sue fisime pre-partita, Sara “a che ora è l’allenamento” Bertolami che si è inserita alla grande nel gruppo e si è fatta valere toccando una infinità di palloni a muro, Greta “non casca nulla” Moscardini che prende come offesa personale ogni pallone che cade nella sua zona e proprio non ci sta a farsi offendere, Mariachiara “sto bene” Daddoveri che non ha mai mollato ed anche se ormai quasi non riesce a deambulare (ora è giunto il momento di riposarsi e recuperare!) ha saltato meno allenamenti del mister. Applausi anche alle ragazze del gruppo U16 che hanno dato manforte tutte, chi più chi meno, quando chiamate in causa e tutte pronte alla risposta: Chiara “sembra tutto facile” Martinelli che con l’infortunio di Francesca si è trovata catapultata tra le titolari e nonostante la giovane età non si è scomposta e non ha mollato un centimetro, Alessandra “io e te abbiamo litigato” Unti che quando chiamata in cabina di regia ha fatto vedere buone cose meritandosi l’ammirazione della nostra Marghe, Azzurra “a tutto braccio” Rotonda che entrata in punta di piedi non ha mancato di mandare forte il suo braccio attentando a volte anche all’incolumità delle compagne, Michelle “Piramide Ebbasta” Chiocchetti che ha dato il suo contributo in alcune delle partite più complicate della stagione, Barbara “ciondolo” Cavani che ha fatto il suo debutto a Pontremoli e successivamente si è trovata ad affrontare da titolare la difficile partita di ritorno contro lo Jenco, Cecilia “accelera!” Bianchi che ha si giocato poco ma ha raccontato storie su instagram in ogni dove ed in ogni quando, Giulia “Giuliaaa!” Peruzzi che con il suo incedere pacato si è fatta trovare pronta sostituendo degnamente bomber Chiappa nella partita dell’infortunio, Caterina “abbronzatissima” Bianchi che spesso chiamata in causa nelle ultime partite ha saputo reggere la pressione del che gli riservava regolarmente il mister. Applausi anche alla guida tecnica di questo fantastico gruppo: il mister Maurizio “Massimo Decimo Meridio” Misale che usando il bastone e la carota, ed all’occorrenza lo Spritz, ha gestito gli inevitabili alti e bassi di una stagione così lunga ed ha saputo trasmettere la giusta consapevolezza nelle testoline delle ragazze pronte a scatenare l’inferno nell’ultima e più importante partita, e il suo secondo Igor “Igorina” Salotti che all’occorrenza è stato sacrificato in tutti i ruoli durante gli allenamenti e conseguentemente messo alla berlina dalle ragazze verso le quali si è vendicato stilando scout farlocchi perché in realtà impegnato con Candy Crush".

Naturalmente applausi a tutta la società, in primis alla presidente Lorena “the Boss” Tomei pronta a sostenere le sue bimbe contro tutto e contro tutti e non solo nell’ambito sportivo, a tutti i dirigenti, segnapunti e alla tifoseria, composta per lo più dai genitori delle ragazze ai quali strada facendo si sono aggiunti parenti di ogni grado, amici, conoscenti o semplici appassionati di volley fino all’apoteosi finale col palazzetto gremito.