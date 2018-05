Sport



Le campionesse nazionali dell'Unione Borgo a Mozzano piegano Pisa

venerdì, 18 maggio 2018, 11:34

Arrivano dalla pallavolo femminile, dopo le affermazioni di Nottolini e Pantera, nuove importanti soddisfazioni per lo sport rosa lucchese. A fare l'impresa è toccato stavolta alle campionesse italiane in carica della pallavolo amatoriale Uisp, che organizza regolari e agguerriti campionati su tutto il territorio nazionale. A vincere negli ultimi due anni in Italia , consecutivamente ,sono state le ragazze terribili dell'Unione Borgo a Mozzano, squadra che raccoglie tanti nomi noti della pallavolo lucchese che hanno creato un gruppo formidabile e che tenterà ora il triplete, nelle prossime settimane, a Rimini.



Arrivare a conquistarsi la terza opportunità tricolore è stato più difficile del solito perché per contrastarle le avversarie si sono rinforzate e le ragazze guidate da Valentina Pieri hanno faticato molto sia in campionato, dove sono arrivate seconde, che per battere ai playoff la Pallavolo Ospidalieri Pisa, piegate nella finalissima di martedi scorso a Ponte a Moriano solamente al tie-break, dopo avere annullato ben 6 match ball delle avversarie, particolare che spiega benissimo la grande grinta che le lucchesi esprimono sul parquet.



Queste le straordinarie protagoniste di questa nuova, esaltante vittoria : Miliana Pieroni,Patrizia Giusti,Silvia Mugnaini,Bianca Biagini, Michela Andreotti,Marina Nieri, Alessandra Lorenzetti,Stefania Pollastrini, Antonella Spadoni, Sara Marracci, Francesca Bonini, Francesca Marchetti, Luisa Togneri, Elisa Salvini e Vanessa Mugnani. Hanno partecipato alla stagione anche Francesca Martinelli, Patrizia Motroni, Luisa Giuntini e Sara Ciompi. Dirigente accompagnatore Daniela Matteuzzi , allenatore Valentina Pieri.