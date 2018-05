Sport



Monologo biancorosso a Borgo a Mozzano: il Pieve Fosciana vince i play-off del girone A

domenica, 20 maggio 2018, 18:52

di michele masotti

2-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Leonardo Pieri, Tognarelli, Lorenzo Bacci, Biagioni, Piacentini, Barsanti, Biggi (88’ Gheri), Giusti e Corrado Dini (70’ Giuntini) A disposizione: Damiano Dini, Angelini, Teani, Sarti e Federico Bacci Allenatore: Francesco Fiori

Tau Calcio: Bertenni, Bianchi (70’ Madda), Lunardini Casali (64’ Del Carlo), Franceschi, Giardini, Principe, Riccomini, Giacomo Pieri, Tognotti e Ruberti (86’ Maurelli) A disposizione: Rugani, Biondi, Vanni e Ruggiero Allenatore: Pietro Cristiani

Arbitro: Alessandro Donati di Livorno

Marcatori: 63’ Piacentini, 84’ Biggi

Note: Ammonito Franceschi, Principe, Piacentini e Regoli Calci d’angolo 7-2. Minuti di recupero 0’ e 4’

Vincere una finale, gara tradizionalmente densa di tensione, attraverso il bel gioco è un’impresa che difficilmente riesce. Non è stato così per il Pieve Fosciana targato Fiori. I biancorossi liquidano per 2-0 il Tau Calcio al “Remo Garibaldi” di Borgo a Mozzano, vincono i play-off del proprio girone e pongono una serie ipoteca sul ripescaggio nella categoria superiore per la stagione 2018-2019. Risultato finale che poteva assumere uno scarto più ampio alla luce delle occasioni create e sciupate da capitan Biagioni e compagni. Difficile scegliere un migliore quest’oggi tra i biancorossi. Tutti i reparti hanno dimostrato un rendimento alto, sovrastando i pari dirimpettai. Se proprio dobbiamo fare un nome, la scelta ricade su Damiano Biggi, apparso in grande forma in questi spareggi promozione. Si avvicina, quindi, il traguardo della Promozione per il gruppo, veramente molto affiatato, allenato da Fiori che così raccoglierebbe il giusto coronamento per una crescita costante che si è dipanata lungo questi tre anni.

Per il Tau c’è stato veramente poco da fare: Riccomini e Tognotti, ingabbiato dalla difesa pievarina, sono stati gli ultimi a gettare la spugna. Anche oggi Regoli è stato inoperoso. Resta da rimarcare la bella stagione di esordio in Prima Categoria per gli amaranto, che hanno gettato solide basi per puntare alla Promozione nel prossimo torneo.

Fiori non cambia l’undici titolare che ha strapazzato il Ponte a Moriano nella semifinale play-off. Solito 4-4-2 con Lucchesi confermato come terzino destro, Tognarelli e Barsanti formano la cerniera centrale sulla mediana mentre in attacco spazio nuovamente al tandem formato da Damiano Biggi e Odoardo Giusti. Nel Tau Calcio gli assenti sono lo squalificato Bruni e l’infortunato Mascolo, attaccante che lo scorso anno ha vestito la maglia del Ghivizzano. La formazione di Altopascio opta per un 4-3-3 con Tognotti nel ruolo di prima punta, accompagnato ai lati da Pieri e Ruberti. Il capitano Riccomini si muove da schermo davanti alla propria difesa.

Tirata di orecchie alle FIGC Toscana per la scelta del comunale di Borgo a Mozzano, dotato di capienza ridotta per una sfida così importante e che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Sarebbe stato più consono come “teatro” di questa finale lo stadio “Delle Terme” di Bagni di Lucca, rimesso completamente a nuovo e che ha ospitato i match interni del GhiviBorgo.

Al 7’ bella ripartenza del Pieve Fosciana con Giusti che allarga per la corsa di Lucchesi sulla destra. Traversone in area e per poco Bianchi non combina un clamoroso autogol. Nove minuti più tardi lancio in profondità per Giacomo Pieri, non scatta la trappola del fuorigioco dei biancorossi e ci vuole un grande intervento in scivolata del Pieri del Pieve Fosciana, ossia Leonardo, per evitare la conclusione a tu per tu con Regoli. Tau nuovamente pericoloso al minuto numero ventuno con la rasoiata da fuori area di Casali che finisce di poco a lato. Match che si sviluppa su dei ritmi piacevoli e con le compagini che si affrontano senza particolari tatticismi, mantenendo fede alla loro vocazione offensiva. Al 31’ potenziale contropiede di marca garfagnina con Giusti che si attarda nel servire Biggi e viene rimontato da Giardini. Centoventi secondi siamo dall’altra parte con il colpo di testa a centro area di Tognotti che non centra il bersaglio grosso. Sul finire della prima frazione illuminante tacco di Biggi per liberare Piacentini, cross basso dell’ex Fornoli per Barsanti in precario equilibrio spara alto. Tau che soffra sul lato sinistro della sua difesa, dove si infila Piacentini che conclude in spaccata ma la deviazione di Franceschi spedisce il pallone sopra la traversa.

In avvio di ripresa il Tau parte con un piglio maggiormente propositivo ma la prima occasione è per i ragazzi di Fiori. Suggerimento dalla sinistra di Biggi per l’inserimento di Giusti che da sotto misura mette fuori. Sempre il numero dieci biancorosso sfiora il gol, soffiando la sfera ad un ingenuo Franeschi e scoccando un diagonale che termina sul fondo. L’appuntamento con il vantaggio del Pieve Fosciana è rimandato di quattro minuti. Pallone recuperato sulla trequarti, Biggi sforna un assist di esterno destro per Piacentini che incrocia bene e fa secco Bertenni. Al 68’ slalom speciale di Barsanti e tiro dai venti metri che per poco non supera nuovamente il portiere del Tau. Arrivano le prime sostituzioni. Cristiani si affida all’esperienza di Madda e Del Carlo; Fiori risponde con Giuntini al posto di Corrado Dini, ottimo il suo match, passando alla difesa a tre. Tau che ci prova con la forza della disperazione mentre il Pieve Fosciana prosegue sulla strada del palleggio. Scambio nello stretto tra Giusti e Piacentini e ancora una volta il pallone esce di poco.

Al 84’ Biggi scrive la parola fine sulla partita con un gran gol. Lucchesi, spintosi in avanti, suggerisce per l’ex Castelnuovo e Lucchese che al volo spedisce il pallone nell’angolino basso. Esplode la gioia dei sostenitori pievarini, numericamente superiore a quelli degli amaranto. Fiori concede una meritata standing ovation a Biggi, autore di un gol e un assist.

I quattro minuti di recupero non mutano la sostanza di una partita rimasta in equilibrio per un tempo. Adesso l’ultimo ostacolo per il Pieve Fosciana sulla strada della Promozione scaturirà della vincente di Viaccia-Amici Miei, compagini che militano nel girone B. Per questa finalissima l’impianto giusto potrebbe essere quello di Saltocchio.