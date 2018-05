Sport



Panchina vacante in casa GhiviBorgo: Simone Venturi approda al Montevarchi

mercoledì, 30 maggio 2018, 18:41

di michele masotti

A poco meno di un mese dal termine della stagione, che ha visto i “colchoneros” della Media Valle chiudere al decimo posto, si è interrotto il matrimonio sportivo tra il GhivizzanoBorgo e Simone Venturi, da oggi pomeriggio neo tecnico del blasonato Montevarchi, compagine aretina che nell’ultima stagione ha preso parte al girone D della Serie D. Evidentemente quanto di buono ha fatto l’allenatore pistoiese negli ultimi 12 mesi non è sfuggita alla dirigenza aquilotta, con in testa l’ex dg della Lucchese targata Bacci Rosadini, che ha puntato sul classe 1972 per alzare l’asticella verso quella serie C che manca dalla stagione 2005-2006. Non è escluso, supponiamo, che diversi giocatori che hanno fatto parte del Ghivizzano, e che in precedenza vi avevano lavorato come ai tempi del Montecatini, possano seguire in questa nuova avventura professionale Venturi.

Il GhiviBorgo, che si è lasciato in maniera ottimale con l’ex calciatore di Spal, Arezzo e Ravenna, si è ovviamente messo alla ricerca del tecnico per la stagione 2018-2019, la quarta nel massimo campionato nazionale a livello dilettantistico. La dirigenza biancorossa sta sfogliando una “margherita” che prevede diverse nomi ed entro la fine di questa settimana, onde evitare di perdere tempo prezioso per la costruzione della rosa che verrà, dovrebbe esserci la fumata bianca. Piccola annotazione; per il quarto anno di fila il Ghivizzano si presenterà con un allenatore diverso rispetto a quello che aveva iniziato la stagione precedente. Nel 2015-2016 c’era Pacifico Fanani, possibile avversario tra pochi mesi con l’ambiziosa neo promossa Aglianese, nel travagliato 2016-2017 Simone Marmorini, avvicendato poi da Amoroso e Pascucci, e infine lo stesso Simone Venturi. Chissà che il nome del prossimo mister del GhiviBorgo non possa provenire dalla Media Valle del Serchio, scelta che porterebbe un ulteriore rinsaldamento con tutta la zona in vista di un campionato che vedrà i biancorossi giocare i propri match interni nel rinnovato sintetico del “Nuovo Carraia”. Una volta completata la casella dell’allenatore, il direttore sportivo Rodolfo Marracci si concentrerà sull’annuncio dei confermati e sui primi colpi di mercato in entrata.