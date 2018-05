Sport



Paolo Andreucci vince il 51° Rallye Elba

sabato, 26 maggio 2018, 18:43

Paolo Andreucci resta l’uomo da battere. Il pilota garfagnino, affiancato all’insostituibile Anna Andreussi, si è portato a casa anche il 51° Rallye Elba chiudendo al primo posto assoluto la classifica finale alla guida della sua Peugeot 208 T16. Ad inseguirlo il duo Scandola-D’Amore, su Skoda Fabia R5, ed il duo Crugnola-Fappani, su Ford Fiesta R5.



Il dieci volte campione d’italia, che ha vinto oggi l’edizione del ritorno della gara alla titolazione tricolore dopo 25 anni, era già stato protagonista in passato all’Elba per due occasioni nel 1993, sempre da pilota “ufficiale” Peugeot, ed ancor prima, nel 1988, nel Trofeo Fiat Uno).



Per Andreucci si è trattato di una gara difficile, in rimonta, passando dal terzo piazzamento alla fine della PS1 fino alla vittoria finale. Una vittoria comunque che ha consolidato la sua prima posizione nel campionato italiano.



Sfortunato Simone Campedelli, che ha disputato una prima parte di gara davvero ottima, salvo poi sprecare tutto con un errore nella prima prova del mattino e il seguente ritiro. Aggressivo invece Umberto Scandola che, di fatto, si è confermato l’unico avversario credibile in questo campionato per la rincorsa al titolo.

Classifica finale del Rally

1. Andreucci-Andreussi (Peugeot 208 T16) in 1h40'49,1” ; 2. Scandola-D’Amore (Skoda Fabia) a 30,2” ; 3. Crugnola-Fappani (Ford Fiesta R5) a 54,8” ; (..) 10. Pollara-Princiotto (Peugeot 208 T16) a 3’48,1”

Classifiche di campionato



Andreucci 57 punti, Scandola 32, Crugnola 27, Campedelli 22, Michelini 18 Costruttori:

Peugeot 59, Ford 57 punti, Skoda 46