Sport



Partiti i tornei giovanili della Primavera Castelnuovese: al Nardini le sfide dal 2005 al 2011

sabato, 26 maggio 2018, 14:33

di simone pierotti

Ha preso il via allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo la stagione dei tornei, con la prima delle quattro settimane della Primavera Castelnuovese. Tante partite, divertimento e anche buona gastronomia per le annate più piccole, dal 2011 fino al 2005, ma non solo.

Si è ripetuto il tradizionale torneo di fine corso per i bambini del Centro Avviamento allo Sport che vede tutti gli allievi dei due centri, quello di Castelnuovo e quello distaccato di Gallicano, affrontarsi in mini squadre a cui sono stati assegnati i nomi degli animali. Il torneino prosegue e termina con una giornata “tutti contro tutti” con pizzata finale.

Hanno preso il via i tornei per le categorie Esordienti e Pulcini. Ecco i primi risultati: Esordienti B 2006: Castelnuovo "B" - Valle del Serchio 4-4. Castelnuovo "A" - Valle di Ottavo 2-0. Pulcini 2007: Valle del Serchio - Pieve San Paolo 1-1. Castelnuovo "A" - Valle di Ottavo 0-0. Pulcini 2008: Castelnuovo "B" - Aquilotti 1-1. Valle del Serchio - Castelnuovo "A" 5-0. Domenica 3 giugno è in programma il 2° trofeo Simply Market riservato alla categoria Esordienti a 11 2005 che vedrà sfidarsi Castelnuovo, Piazza al Serchio, Valle del Serchio, Lucchese, Pisa Ovest e Margine Coperta. Previsto anche un piccolo torneo per la categoria Allievi 2001 e 2002.