Sport



Pioggia di medaglie per i giovani nuotatori del Garfagnana Nuoto allo Swim Contest Libertas

mercoledì, 16 maggio 2018, 10:58

di simone pierotti

Domenica 14 maggio si sono tenute, presso la piscina di Massarosa, le prove finali del circuito interprovinciale Swim Contest Libertas che ha visto la squadra di Castelnuovo classificarsi al primo posto nella graduatoria generale. I giovani nuotatori hanno ottenuto un medagliere che racchiude un totale di 101 medaglie: 40 ori, 33 argenti e 28 bronzi.

Ma non si sono limitati a questo: oltre a essere la squadra vincitrice del circuito, il Garfagnana Nuoto si è aggiudicato la prima posizione del 6° Memorial Monica Magnani e, dopo un’ardua “lotta” con la squadra lucchese Gymnic Club, del 4° trofeo Australian Relay.

Primo posto in graduatoria anche nella classifica di categoria per gli Esordienti B, Esordienti A e Assoluti; migliore prestazione femminile della stagione per l’atleta Carlotta Balestracci.

Vincono la medaglia d’oro: Gabriele Antognelli (50 farfalla), Andrea Baisi (50 farfalla), Carlotta Balestracci (50 stile, 100 stile), Edoardo Bechelli (50 dorso, 200 stile), Riccardo Bianchi (50 dorso), Christian Bitti (50 rana, 50 stile), Gioconda Bravi (100 stile), Francesca Chiappini (50 rana), Melissa Cortopassi (50 farfalla), Marco Dalfreddo (50stile, 50 farfalla), Marta Fabbris (100 stile), Manuela Gabrielli (50 stile, 50 dorso), Benedetta Gherardi (100 stile), Sofia Giunta (50 dorso), Margherita Librizzi (50 rana, 50 farfalla), Laura Lotti (200 stile), Mirco Lunardi (50 stile, 50 farfalla), Irene Marchi (50 stile), Matilde Monti (50 stile, 50 dorso), Sara Orsetti (100 rana), Matilde Pieri (100 stile), Tommaso Pieri (50 stile), Sara Pocai (50 stile, 50 dorso), Alice Pucci (100 rana), Andrea Rassu (50 rana, 50 stile), Nicolò Rossi (50 dorso), Jacopo Sambito (50 farfalla), Nicola Suffredini (100 rana), Alessandra Telloli (50 rana), Sofia Venanzi (50 dorso).

Argento per: Gabriele Antognelli (50 dorso), Gloria Basso (50 stile, 50 dorso), Matilde Bechelli (50 farfalla), Orlando Bechelli (100 stile), Riccardo Bianchi (100 stile), Sara Bianchi (50 stile, 50 farfalla), Samuele Boschi (50 dorso, 100 rana), Sofia Giunta (50 stile), Melissa Cortopassi (50 rana), Francesco Daddoveri (50 rana), Marta Fabbris (50 farfalla), Aurora Ferri (100 stile), Benedetta Gherardi (50 farfalla), Denise Giannasi (50 rana, 50 farfalla), Marina Guidi (100 rana), Elisa Lotti (50 dorso), Laura Lotti (100 stile), Sara Magera (100 stile), Irene Marchi (50 dorso), Ambra Peretti (100 rana), Tommaso Pieri (100 stile), Alessia Pucci (100 misti), Alice Pucci (50 rana), Daniel Pucci (100 rana), Denis Simion (50 farfalla), Nicola Suffredini (50 dorso), Alessia Tognelli (100 misti), Alessandra Telloli (50 dorso), Sofia Venanzi (50 stile).

Medaglia di bronzo: Andrea Baisi (100 stile), Matilde Bechelli (100 rana), Orlando Bechelli (50 farfalla), Ginevra Berbardini (100 stile), Andrea Bertagni (100 misti), Samuele Bertolozzi (50 stile), Gioconda Bravi (50 farfalla), Daniel Calin (50 rana), Thomas Davini (50 farfalla), Gabriele Elastico (100 rana), Gioele Farina (100 rana), Aurora Ferri (50 farfalla), Marina Guidi (50 rana), Domenico Lippi (50 stile, 100 stile), Martina Nannizzi (50 farfalla), Rossana Pacini (100 stile), Filippo Pennacchi (50 dorso), Rebecca Piagentini (200 stile), Matilde Pieri (50 stile), Alessia Pucci (100 stile), Francesco Rapaioli (100 rana), Nicolò Rossi (100 stile), Denis Simion (100 misti), Francesco Togneri (50 farfalla, 100 stile), Alice Tortelli (50 stile), Giulia Venanzi (50 stile).

Oltre a questa stupenda finale, a inizio maggio il Garfagnana Nuoto ha partecipato con 35 atleti al 3° Swimming Games AICS Open ottenendo tre eccellenti posizioni: il piccolo Andrea Rassu (esordiente C, anno 2009) si è aggiudicato due primi posti laureandosi campione italiano nei 50 stile e nei 50 rana, mentre Edoardo Bechelli (categoria ragazzi, anno 2002) ha ribadito, come lo scorso anno, di avere qualcosa da dire nei 50 dorso ottenendo un emozionante 3° posto.

Il prossimo e ultimo appuntamento per la squadra di nuoto di Castelnuovo sarà in occasione delle finali del circuito regionale UISP che si terranno il 3 giugno a Lucca e il 9 e 10 giugno a Grosseto! Un ultimo sforzo ragazzi! Un grandissimo in bocca al lupo da tutti i vostri allenatori, tecnici e dirigenti!