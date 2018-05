Sport



Playoff in salita per il Cefa

lunedì, 7 maggio 2018, 15:49

BOTTEGONE BASKET 77

CEFA BASKET 51

Parziali (22-9; 49-26; 62-44)



Bottegone: Martini 2, Ferretti 6, Cappellini 11, Allegria 2, Amerighi 5, Marconato 15, Serafino, Banchelli 7, Vannacci 6, Mfoni, Romiti, Paci 23. All. Biagini

Cefa: Romei 14, Galletti, Angelini A. 17, Angelini S. 17, Biagioni, Bertolini, Guidugli, Lana, Tardelli 2, Ferrando, Cosimini 1, Lucchesi. All. Rocchiccioli



Arbitri: Miniati G. (AR)



Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo targato Centro Computer nei playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli è stata superata per 77 a 51 da Bottegone Pistoia. Purtroppo la squadra giallo nera è arrivata al finale di stagione con troppi cerotti. Recuperato Romei, arrivato appositamente dalla sua nuova abitazione a Milano, ecco che coach Rocchiccioli ha schierato Tardelli e Simone Angelini in non perfette condizioni fisiche con Angelini in campo solo grazie ad una maschera protettiva. Niente da fare invece per capitan Pozzi e per Monti costretti a seguire i compagni dalla tribuna. La partita non ha mai avuto storia con i padroni di casa guidati da uno splendido Pace (23 punti). Adesso, gara 2 è in programma giovedì a Castelnuovo. Il Cefa conta di recuperare un po’ di energie e si spera anche di poter vedere in campo Monti ma il nodo sarà sciolto solo poche ore prima della partita.



Dagli altri campi: L'altra serie di play-off del girone del Cefa ha visto affrontarsi la capolista Rossoblu Junior Montecatini contro la Ludec Porcari di Mario Boni. In questo caso i termali si sono imposti 93 a 63.