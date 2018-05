Sport



Plus Rally Academy pronta all'attacco dell'Elba

mercoledì, 23 maggio 2018, 09:33

Un inizio di stagione molto promettente per il neonato team Plus Rally Academy che, al giro di boa del Campionato Italiano Rally, arriva con i tre equipaggi in lotta per le posizioni di vertice. Dopo il suo primo scratch in carriera nel CIR, alla Targa Florio, Luca Panzani, navigato da Francesco Pinelli, ha dimostrato di poter giocarsi le proprie carte, mentre Daniele Campanaro e Irene Porcu da sorpresa, sono ormai una certezza nella serie tricolore dove comandano la classifica R2B. In crescita anche la giovane Rachele Somaschini che, assieme a Gloria Andreis, stanno dimostrando di avere tutte le carte in regola per una seconda parte di stagione tra i migliori. Il team ufficiale ERTS – Hankook Competition, anche sulle strade del 51° Rally Elba, proverà ad essere protagonista grazie ad una lineup di assoluto livello e partner tecnici di altissimo rilievo.

Luca Panzani e Francesco Pinelli, con la Ford Fiesta R5 preparata dal team BalBosca, dopo l’ottima prestazione in Sicilia proveranno sicuramente a ripetersi sulle strade dell’Elba per salire ancora più in alto nella classifica assoluta del Campionato Italiano Rally, dove occupano la quinta posizione, ma soprattutto per cercare di conquistare la vetta nel Campionato Italiano Rally Asfalto, distante solo 2 punti. Dopo il primo scratch nel tricolore, il pilota lucchese è tra i più attesi per la 51° edizione del Rally Elba, avendolo già corso nel 2013 con ottimi risultati. Il primo caldo stagionale e l’asfalto elbano saranno un banco di prova importante per gli pneumatici Hankook e per Panzani che vuole confermarsi dopo un buon inizio di stagione.

Conferme che vogliono anche Daniele Campanaro e Irene Porcu. Dopo la “doccia fredda” arrivata al Targa Florio con i 2’ di penalità che ne hanno precluso il podio c’è tanta voglia di riscatto nel pilota toscano, tra le sorprese di questo inizio stagione. Con la Peugeot 208 R2, preparata da MAC Racing, Campanaro dovrà confermarsi al vertice della classifica R2B dove ha impressionato tutti per doti velocistiche associate ad una tenacia che l’ha portato ad ottenere grandi risultati anche quando la vettura non era al 100%.

Proprio una vettura al 100% è quella che vorrebbero trovare Rachele Somaschini e Gloria Andreis che, dopo la sfortunata trasferta siciliana, con la loro Peugeot 208 R2 non al top sin dai primi chilometri, sono alla ricerca di un riscatto. La giovane pilota milanese, testimonial della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus, è comunque in grande crescita alla sua prima stagione nel mondo dei rally. In piena lotta per la classifica femminile, l’equipaggio Somaschini – Andreis dovrà dare il massimo sulle strade dell’Elba per battere la concorrenza e recuperare terreno in classifica con la vettura del grifone preparata da Miele Racing. Ma se sulle strade sarà importante ottenere un buon risultato, la vera battaglia contro la malattia si combatterà in parco assistenza dove proseguirà l’iniziativa#CorrerePerUnRespiro a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica – Onlus.

“Arriviamo al giro di boa della stagione consapevoli delle nostre possibilità e fiduciosi nelle capacità dei nostri equipaggi. – Ha commentato Sergio Marchetti, Team Manager di Plus Rally Academy – Grazie al lavoro svolto in collaborazione con ERTS – Hankook Competition oggi possiamo puntare su tre piloti di assoluto valore e disporre di un supporto tecnico da top team. Arrivati a questo punto della stagione credo che potremo toglierci diverse soddisfazioni grazie ad un costante lavoro di sviluppo con i nostri partner tecnici, ma soprattutto grazie ad equipaggi di grandissimo talento e professionalità. Quello dell’Elba sarà un banco di prova importante sia per gli pneumatici, che per la prima volta quest’anno, probabilmente, affronteranno il caldo, sia per gli equipaggi”.