Sport



Pontecosi, confermati gli allenatori Roberto De Luca e Cristian Fontanini

venerdì, 25 maggio 2018, 19:02

di lorenzo fiori

La notizia era già nell'aria ma in questi minuti è arrivata l'ufficialità, sui social network della squadra "ASD Pontecosi Lagosì", dove i due allenatori sono stati confermati, dalla società, per la stagione calcistica 2018/2019.

"L'obbiettivo - dichiara la società - sarà sicuramente quello di mantenere il gruppo di giocatori creato nel passato campionato arricchendolo con degli innesti validi ed utili".

"Sfruttiamo l'occasione - conclude la dirigenza gialloblù - per inoltrare un grande in bocca al lupo ai nostri Roberto e Cristian per un'annata ricca di felicità e di soddisfazioni".