Pontecosi, torna il torneo di calcio a sette: aperte le iscrizioni

martedì, 1 maggio 2018, 13:02

Le Piccole Aquile del G.S. Orecchiella impegnate su tutti i fronti: dopo la stagione dei cross, i giovani atleti si sono cimentati con la pista e con la corsa in montagna, ottenendo buoni risultati

martedì, 1 maggio 2018, 10:51

Lo scorso week-end, al Golf Club Garfagnana di Pieve Fosciana, si è disputata la terza gara del campionato sociale, il “Trofeo Circolo de Forestieri”. Nelle due giornate i giocatori, divisi in due categorie, si sono affrontati con grande sportività, nel pieno rispetto delle regole di questo gioco affascinante e complicato

lunedì, 30 aprile 2018, 17:10

Dopo gli ottimi risultati ottenuti dagli atleti assoluti e master, anche il vivaio del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sta rispondendo presente che certificano la crescenti degli “uccellini”, seguiti dagli allenatori Piero Fabbri e Aurora Casotti

lunedì, 30 aprile 2018, 11:49

Domenica 29 all’Argentario si è concluso il Campionato Toscano di Light Boxe ’18 , la Pugilistica Lucchese anche in questo settore dedicato al pugilato senza contatto pieno ha già avuto notevoli risultati ed anche in questa stagione Simone Pardini di Borgo a Mozzano ha conseguito il titolo di Campione Toscano...

domenica, 29 aprile 2018, 21:13

Il derby garfagnino della penultima giornata del torneo di Prima Categoria sorride ai Diavoli Neri Gorfigliano, corsari al “Nardini” di Castelnuovo e salvi con una giornata di anticipo

domenica, 29 aprile 2018, 20:34

Un Pontecosi tranquillo, anche se prima di questo match non era ancora matematicamente salvo, non fa sconti al pericolante Lucca Calcio e ottiene il settimo pareggio stagionale in pieno recupero con Bravi