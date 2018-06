Sport



“Porte aperte gialloblu”: l’U.S. Castelnuovo apre a nuove “forze”

venerdì, 1 giugno 2018, 14:40

di simone pierotti

“Porte aperte gialloblu” è il titolo di una serata organizzata dall’Unione Sportiva Castelnuovo presso la Sala Suffredini martedì 12 giugno alle 21. Una serata di incontro e condivisione con la popolazione e con chiunque, per qualsiasi ragione, voglia avvicinarsi ed entrare attivamente a far parte della “famiglia” gialloblu.

La società di via Puccini apre idealmente le proprie porte a chiunque voglia dare il proprio contributo alla causa e lo fa in due direzioni: da un lato si apre a nuovi ingressi nel consiglio direttivo per prendere parte attivamente alle scelte societarie, dall’altro si apre a nuovi volontari e collaboratori che vogliano dare una mano a far crescere tanti giovani e a svolgere la grande mole di mansioni quotidiane.

Si tratta di un’iniziativa pubblica in un certo senso inedita, con la quale la storica società garfagnina, da sempre impegnata nel mondo del calcio a livelli anche importanti e a gestire un movimento giovanile importante, composto da quasi 300 giovani e 13 squadre impegnate in tutta la regione. Un impegno gravoso ed oneroso sotto tutti i profili, non solo economico ma anche di energie e di persone che dedicano una parte della propria vita ai più giovani.