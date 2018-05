Sport



Punto sui dilettanti: la stagione continua per Barga, Molazzana, Pieve Fosciana e River Pieve

mercoledì, 9 maggio 2018, 15:41

di michele masotti

Domenica scorsa è calato il sipario sui campionati, fatta salva l’Eccellenza che aveva già finito diverse settimane fa, che hanno visto ai nastri di partenza le compagini della nostra zona. Per quattro di queste, Pieve Fosciana, Molazzana, River Pieve e Barga, le fatiche non sono ancora terminate poiché sono attesi dai vari spareggi. Le prime due disputeranno la semifinale play-off, rispettivamente in Prima e Seconda Categoria, mentre i “millionarios” della Garfagnana e i ragazzi di Marchi dovranno evitare la retrocessione attraverso i play-out.

In Serie D il GhivizzanoBorgo si congeda dalla stagione 2017-2018 con il quattordicesimo pareggio stagionale, un primato assoluto per il girone E. I biancorossi impattano per 1-1, con Michelotti che ha replicato al vantaggio ospite, al cospetto del San Donato Tavernelle che non aveva più nulla da chiedere. GhiviBorgo conclude il suo positivo torneo al decimo posto. Adesso i dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle dovranno gettare le basi per la prossima annata, quella che vedrà finalmente il Ghivizzano tornare finalmente a casa e giocare i match interni al nuovo “Carraia”. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità della conferma di Simone Venturi sulla panchina biancorossa.

In Prima Categoria il successo esterno, 2-1 il finale, in casa dei Diavoli Neri Gorfigliano non consente al Pieve Fosciana di vincere il campionato. La doppietta di Giusti, con capitan Malatesta che dimezza lo svantaggio a tempo scaduto, infonde ulteriore morale alla squadra di Fiori in vista della semifinale play-off contro il Ponte a Moriano. A salire in Promozione sono i pistoiesi dell’Unione Pontigiana, vittoriosi per 3-1 sul River Pieve. Sconfitta che fa scivolare nei play-out la squadra di Davini, in gol con Francesco Satti. Nello spareggio retrocessione, ai biancorossi basterà anche un pareggio al 120’ in virtù della migliore posizione in classifica, Pennucci e compagni riceveranno la visita della Giovanile Sextum Bientina. Il Fornoli saluta questa categoria con una vittoria, la seconda di un tribolato girone di ritorno. I biancocelesti hanno la meglio per 3-2, gol di Oliokwe e doppietta di Petri, sul Marginone.

Passando alla Seconda Categoria, l’ultima giornata è servita per stabilire la griglia play-out. La rimonta del Barga, sotto di due reti a 20’ dalla fine, a San Concordio contro il Luccasette consegna il quartultimo posto ai barghigiani che avranno così dalla loro fattore campo negli spareggi retrocessione proprio contro i rossoblù. I gol dei biancoazzurri sono stati firmati da Ghafouri e Reti. Sconfitta interna indolore per il Molazzana, doppietta di Buono, contro i neocampioni dell’Orentano che passano per 4-2. La squadra di Biagioni chiude al quarto posto e giocheranno fuori casa, con l’obbligo di vincere, la semifinale play-off contro l’Atletico Lucca. 2-2 anche tra Virtus Piazza e Corsagna, mentre il Pontecosi cede per 2-3 al pericolante San Filippo. Per i padroni di casa in gol Valdrighi su rigore e Giannotti.

Si è chiusa con la vittoria del Fornaci nella finale play-off la stagione della Terza Categoria. Al “Delle Terme” di Bagni di Lucca il confronto con il Borgo a Mozzano, a cui sarebbe bastato un pareggio per essere promosso, è stato un gol del forte Abu Kheit, che con Bitep ha formato il tandem d’attacco più forte del campionato. I rossoblù tornano in Seconda Categoria dopo due stagioni.