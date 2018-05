Sport



Punto sui dilettanti: si avvicina il momento dei play-off e dei play-out

giovedì, 3 maggio 2018, 08:41

di michele masotti

Ultimi scampoli di stagione regolare nei vari campionati dilettantistici e con diverse compagini che già si stanno preparando per gli spareggi promozione e quelli, sfortunatamente, retrocessione. Battuta di arresto casalinga che costa il primato per il Pieve Fosciana, successo nel derby che vale anche la salvezza per i Diavoli Neri mentre scendendo in Seconda Categoria il Barga migliora la propria posizione in vista dei play-out. Sarà Borgo a Mozzano – Fornaci la finale play-off del torneo di Terza Categoria.

In Serie D il GhivizzanoBorgo lotta ma non riesce a intralciare la corsa della capolista Albissola, ormai lanciata verso una sorprendente promozione tra i professionisti. La squadra di Venturi, in tribuna causa squalifica, ha tenuto testa per gran parte dell’incontro ai liguri e passando addirittura in vantaggio con il colpo di testa di Diana, difensore con il vizio del gol. Nel giro di pochi minuti, a cavallo tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa, è arrivata la rimonta vincente dell’Albissola. Domenica ci sarà l’ultimo turno di campionato con la sfida casalinga al San Donato Tavernelle, entità che sopravanza di un punto in graduatoriaproprio Di Paola e compagni.

In Prima Categoria è stata una giornata forse decisiva per le alte sfere della classifica. Il Pieve Fosciana subisce la terza sconfitta interna stagionale,1-3 il risultato finale, per mano di un Ponte a Moriano che abbatte, così, la “forbice” dei dieci punti ma soprattutto fa scendere al secondo posto i biancorossi, adesso distanti una lunghezza dall’Unione Pontigiana. Non basta una ripresa votata all’assalto per rimontare il duplice svantaggio maturato nei primi 45’. Di Corrado Dini il gol che ha dimezzato il passivo nel finale. Una doppietta di capitan Malatesta permette ai Diavoli Neri Gorfigliano di imporsi in casa del River Pieve e di centrare la salvezza con turno di anticipo. Grande soddisfazione per la squadra di Zuddas, ancora in corsa per un posto nei play-off, mentre scende ad un solo punto il vantaggio dei “millionarios” della Garfagnana dalla zona play-out. Ultima giornata di campionato da batticuore visto che si incroceranno i destini di chi lotta per la Promozione e di chi vuole salvarsi. Unione Pontigiana-River Pieve e Diavoli Neri-Pieve Fosciana sono i piatti forti del prossimo e decisivo turno. Rovinoso k.o, 5-0 il finale, per il già retrocesso Fornoli a Fossone.

Passando alla Seconda Categoria, dove i giochi sono fatti per quanto concerne la vittoria del torneo e i posti nei play-off, la principale novità arriva dalla zona calda dove il Barga conquista un successo prezioso sul Molazzana. A decidere il confronto del “Moscardini” è la rete di Balducci che fa salire i ragazzi di Marchi al quartultimo posto, piazzamento importante in chiave play-out. Con lo stesso punteggio, in gol Pieroni, il Corsagna si congeda dal pubblico amico con una vittoria di prestigio sull’Atletico Lucca. Pareggio esterno per il Pontecosi che agguanta nel finale con Bravi il pericolante Lucca Calcio. La Virtus Piazza perde 5-1 sul terreno di gioco della Montagna Pistoiese e vede sfumare le residue chance di approdare nei play-off. La rete dei ragazzi di Rossi è stata segnata su rigore da Lorenzetti.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove si sono disputate le semifinali play-off che hanno premiato Borgo a Mozzano e Fornaci. I borghigiani si qualificano all’atto conclusivo in virtù dell’1-1, maturato nei tempi supplementari, e del piazzamento migliore in classifica rispetto alla Sanvitese. I rossoblù di Wurach hanno sbancato il terreno di gioco della Morianese con l’ennesima rete del centravanti Bitep. Ricordiamo che nella finale, che si disputerà su di un campo neutro, qualora il punteggio rimanesse in parità sino al termine dei supplementari ad essere promosso in Seconda Categoria sarebbe il Borgo a Mozzano per effetto del secondo posto ottenuto durante la stagione regolare.