River Pieve salvo: Catalini decide il play-out contro la Giovanile Sextum

domenica, 13 maggio 2018, 20:44

di michele masotti

1-0

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Cecchini, Pennucci, Pioli, Byaze, Catalini, Alfredini, Francesco Satti e Friz A disposizione: Landi, Angelini, Fasano e Vanni Allenatore: Alessandro Davini

Giovanile Sextum Bientina: Fall, Orsini (78’ Hajji), Cyrbja (68’ Meucci), Vincenti, Raffalli, Ghelardoni, Cantini (51’ Pacifico), Spinelli, Ciardelli, Bucci e Sireno A dispozione: Nelli, Susini e Betti Allenatore: Fabio Barigli

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia

Marcatore: 46’ pt Catalini

Il River Pieve non fallisce l’appuntamento più importante della stagione, vince il play e si guadagna la salvezza ai danni della Giovanile Sextum Bientina. Il team pisano scendere in Seconda Categoria assieme al Romagnano, sconfitto 2-0 dalla Don Bosco Fossone, e al Fornoli che aveva chiuso all’ultima posto la regular season. A decidere il confronto del “Nardini” è stata la rete in avvio di ripresa di Catalini. Il centrocampista classe 1998 deve avere un conto aperto con la Sextum, visto che l’altro suo gol in stagione era arrivato sempre contro la formazione di Bargigli, terzo tecnico che si è avvicendato sulla panchina pisana. La squadra di Davini termina in maniera positiva un’annata complicata. Salvezza che permetterà alla dirigenza dei “millionarios” della Garfagnana di programmare un’altra stagione, sarà la terza di fila, in questa categoria.

Serie che lascia la Giovanile Sextum Bientina dopo due anni. Per l’ultimo impegno mister Davini deve rinunciare agli infortunati Benlaidi, Fontana e Luca Satti. Nei tre di centrocampo Cecchini fa il play davanti alla difesa mentre ai suoi si muovono Catalini e Friz. Gli ospiti, dal canto loro, decidono di partire in attacco con il tandem Ciardelli-Sireno e con il veloce Pacifico pronto a entrare a gara in corso.

Nei primi quarantacinque minuti l’importanza della posta in palio frena gli ardori offensivi delle due contendenti, con la manovra che ristagna prevalentemente a centrocampo. Al 18’ una staffilata di Pennucci si infrange sul palo. Il conto dei legni viene ristabilito dieci minuti più tardi con la traversa colpita da capitan Spinelli. Nel primo minuto di recupero, Francesco Satti pennella una punizione che viene deviata in rete dal puntuale inserimento sul primo palo di Catalini. Fall non può la bella conclusione di contro balzo del prodotto del settore giovanile del Castelnuovo. Nella seconda frazione la Giovanile Sextum attacca con la forza della disperazione, conscio del fatto che nemmeno il pareggio, in virtù della migliore posizione in classifica del River, servirebbe per la salvezza. Le folate offensive degli ospiti, che usano le “carte” Pacifico e Hajji, non creano grossi pericoli. Anzi, sono i locali a farsi vedere dalle parti di Fall che sventa con bravura diverse conclusioni scoccate da Francesco Satti. Al 74’ Pennuci è sfortunato nel cogliere l’incrocio dei pali con una punizione da distanza siderale. Nel finale i locali rischiano di subire la beffa dei supplementari, ma ci pensa Pioli a salvare nei pressi della linea di porta in seguito ad una mischia in area.

Il triplice fischio finale di Iacopetti emette il verdetto: River Pieve salvo e Giovanile Sextum Bientina che finisce “all’inferno” della Seconda Categoria.