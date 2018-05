Sport



Sconfitta esterna che condanna ai play-out il River Pieve

domenica, 6 maggio 2018, 21:49

di michele masotti

3-1

Unione Pontigiana: Fiaschi, Panelli (54’ Toto), Scaffai, Chiavacci, Pasquini (91’ Luppi), Avanzati, Michetti, Brachini, Forcieri (85’ Foglia), Matteo Sorini (89’ Lepori) e Bartolini A disposizione: Massimo Sorini, Bottaini e Mugnetti Allenatore: Bendinelli

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Byaze (45’ Luca Satti)(48’ Landi), Pennucci, Cecchini, Benlaidi, Catalini, Alfredini, Francesco Satti e Friz A disposizione: Vanni, Fontana, Angelini e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Nigro di Prato

Marcatori: 28’ Michetti, 53’ e 71’ Forcieri, 66’ Francesco Satti

L’ultima giornata di stagione regolare riserva un verdetto amaro per il River Pieve, sconfitto per 3-1 dalla Pontigiana, che sale così in Promozione, e scavalcato in classifica da Acquacalda S. Pietro a Vico e Capezzano finendo così al quintultimo. Gli otto punti di vantaggio sulla Giovanile Sextum Bientina, penultima della classe, non fanno scattare la “forbice” che avrebbe garantito la salvezza diretta costringendo la squadra di Davini a giocarsi il tutto per il tutto nel play-out proprio contro il team pisano. Epilogo di certo difficilmente preventivabile ad inizio stagione, poiché i “millionarios” della Garfagnana aveva costruito una squadra per lottare per un posto nei play-off. Da contraltare alla delusione del River, c’è la gioia dell’Unione Pontigiana che ottiene la seconda promozione di fila e guadagna il pass, per la prima volta nella sua storia, per il campionato di Promozione 2018-2019.

La prima chance del match viene creata da Francesco Satti che lascia partire un tiro che termina di poco fuori. Al 28’ Michetti si inserisce con i tempi giusti in area garfagnina e trova l’angolo giusto dove Micchi non può arrivare. Il possesso che continua ad essere a favore del River che non riesce a fare breccia nella difesa locale. Ad inizio ripresa la Pontigiana batte rapidamente una punizione, cross Brachini per Forcieri che a centro area non ha difficoltà a firmare il raddoppio. Un’ulteriore tegola si abbatte sui ragazzi di Davini. Luca Satti, da poco entrato in campo, si procura uno stiramento e deve lasciare il posto a Landi. Nonostante ciò gli ospiti riaprono il match con Francesco Satti. Il tiro da fuori area dell’ex Castelnuovo supera Fiaschi anche grazie alla deviazione di Scaffai. La speranza della rimonta dura lo spazio di cinque perché Forcieri, scattato in posizione dubbia, non fallisce a tu per tu con Micchi e spedisce in Promozione la squadra di Bendinelli.

Domenica prossima al “Nardini” il River Pieve si giocherà, come detto, la permanenza in Prima Categoria con la Giovanile Sextum Bientina. Oltre a potere contare anche su un pareggio dopo i tempi supplementari, i biancorossi potranno schierare Stefano Pioli, costretto a saltare l’ultimo turno di campionato per squalifica.