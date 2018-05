Sport



Sconfitta indolore per il Pontecosi nell’ultima di campionato

domenica, 6 maggio 2018, 20:48

di lorenzo fiori

2-3

Pontecosi: Michele Martini Adami, Gennaro (46’ Filippo Romei), Bertucci, Cavani (70’ Gabriele Romei), Canelli, Bartolomei (56’ Luti), Giannotti, Pozzi, Bonini, Valdrighi (79’ Riccardo Martini Adami) e Bravi A disposizione: Guidetti, Salotti e Lunardi Allenatore: De Luca-Fontanini

San Filippo: Gragnani, Menichetti (88’ Sumani), Galleni, Serafini, Cini, Martinelli, Salvadori (69’ Garofalo), Baccei (88’ Della Mora), Segnalini (82’ Francalcanci), Buoni e Selmi (82’ Turini) Allenatore: Alessandro Moretti

Arbitro: Festa di Carrara

Marcatori: 47’ e 60’ Baccei, 52’ Giannotti, 65’ Valdrighi su rigore e 78’ Segnalini

Note: Calci d’angolo 2-4. Minuti di recupero 0’ e 5’.

Si chiude con un k.o casalingo, senza ripercussioni per la classifica, la stagione del Pontecosi che festeggia la permanenza in questa serie per il terzo anno fila. Successo che non impedisce al San Filippo, compagine presentatasi ai nastri di partenza con ben altri obiettivi, di evitare la “roulette russa” dei play-out visto che La Cella ha ottenuto l’intera posta in palio. La formazione di Moretti, richiamato in settimana al posto di Fambrini, si giocherà la prima chance salvezza domenica prossima in casa contro il Lucca Calcio, potendo contare anche su di un pareggio in virtù della migliore posizione in campionato.

Per l’ultima uscita stagionale il Pontecosi deve rinunciare ai fratelli Diego e Lorenzo Marigliani. De Luca-Fontanini optano per un 3-5-2 con Cavani e Valdrighi sugli esterni. Propria a questi due giocatori è stata consegnata rispettivamente una targa e una maglia speciale prima del fischio di inizio. Il primo è stato premiato per il record stagionale di avere disputato tutte le 32 partite in programma, Coppa Toscana compresa. Il secondo con una maglia ricordo con sul retro il numero 182 perché, dopo 13 anni con indosso la divisa gialloblù, dà l’addio al Pontecosi. Nel 4-2-3-1 del San Filippo Moretti deve rinunciare a Islami e punta tutto sul centravanti Segnalini. Primi 45’ di gioco con pochi sussulti da entrambi le parti e con il gioco che ristagna a centrocampo. Al 3’ grossa occasione per Valdrighi che però non impatta bene. Centoventi secondi più tardi Salvadori sfiora il palo con una deviazione ravvicinata.

La ripresa si sviluppa su ritmi bassi, classici da ultimo giorno di scuola, ma regala agli spettatori del “Don Muccini” cinque reti. Al 47’ Serafini innesca l’inserimento di Baccei che supera Michele Martini Adami. I locali ristabiliscono la parità al 52’ con la conclusione dalla distanza di Giannotti che sorprende il giovane Gragnani. Il nuovo vantaggio del San Filippo porta ancora la firma di Baccei. Sessanta secondi più tardi l’ex Castelnuovo Buoni colpisce il palo. Al minuto numero sessantacinque Luti si guadagna un calcio di rigore che Valdrighi realizza. Il San Filippo non si accontenta del pareggio e i suoi sforzi vengono premiati a dodici dalla fine quando Segnalini si dimostra impeccabile davanti al portiere locale. Nel finale il Pontecosi va vicinissimo al pareggio con la traversa colta dal subentrato Gabriele Romei.