Settima piazza e punti preziosi per Rudy Michelini alla “Targa”

lunedì, 7 maggio 2018, 20:23

Passano i fine settimana e il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane continua a mietere successi lunga tutta la penisola. Numerosi riconoscimenti sono finiti al collo di tanti portacolori del sodalizio del presidente Graziano Poli

lunedì, 7 maggio 2018, 15:49

Inizio in salita per il Cefa Basket Castelnuovo targato Centro Computer nei playoff del campionato di Promozione. La squadra di Michele Rocchiccioli è stata superata per 77 a 51 da Bottegone Pistoia. Purtroppo la squadra giallo nera è arrivata al finale di stagione con troppi cerotti

domenica, 6 maggio 2018, 22:39

Al Golf Club Garfagnana in località Braccicorti di Pieve Fosciana si è disputata, sabato 5 maggio, l’edizione 2018 del “Porta un amico” sponsorizzata da Friodis. Questa competizione rientra tra le attività promozionali del circolo per il 2018 ed è una competizione che si disputa a coppie (Louisiana è il nome...

domenica, 6 maggio 2018, 22:11

Oggi si è disputata la prima delle sei gare “Cristian Events” previste per la stagione 2018 dal Golf Club Garfagnana, il circuito Black Jacket che prevede una finale nazionale a novembre nel prestigioso campo “ Matilde di Canossa”

domenica, 6 maggio 2018, 21:49

L’ultima giornata di stagione regolare riserva un verdetto amaro per il River Pieve, sconfitto per 3-1 dalla Pontigiana, che sale così in Promozione, e scavalcato in classifica da Acquacalda S. Pietro a Vico e Capezzano finendo così al quintultimo

domenica, 6 maggio 2018, 20:48

Si chiude con un k.o casalingo, senza ripercussioni per la classifica, la stagione del Pontecosi che festeggia la permanenza in questa serie per il terzo anno fila. Successo che non impedisce al San Filippo, compagine presentatasi ai nastri di partenza con ben altri obiettivi, di evitare la “roulette russa” dei...