Sport



Si ferma la corsa di Jasmine Paolini contro la Zhang che vince 6-4 6-3

giovedì, 3 maggio 2018, 18:01

di simone pierotti

Non ce l’ha fatta Jasmine Paolini contro la cinese Shuai Zhang, n° 31 della classifica mondiale e testa di serie n° 6 del tabellone. La tennista di Bagni di Lucca è stata eliminata ai quarti di finale con il punteggio di 6-4, 6-3, al termine di un match dove, comunque, ha venduto cara la pelle.

La Paolini è partita contratta, andando sotto 2-5 nel primo set ma rimontando fino al 4-5, poi con il servizio a favore, ha ceduto a 15 il game e il set. Nel secondo set break decisivo della Zhang sul 3-2, poi immediato contro break ma la Paolini non è riuscita a tenere il proprio servizio che la avrebbe portata sul 4-4 ed ha perso anche la seconda frazione con il punteggio di 6-3.

La sconfitta di oggi non cancella niente dell’ottima settimana di Jasmine Paolini a Praga, dove è stata ammessa al tabellone principale come “lucky loser”, ovvero dopo aver perso il terzo turno di qualificazione e dove è riuscita a superare due turni contro avversarie di qualità, addirittura vincendo contro una “top 15”. Sicuramente la nuova classifica Wta regalerà alla tennista italiana punti preziosi ed un discreto balzo in avanti.