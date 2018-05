Sport



Storico tris per le formazioni garfagnine alle finali provinciali U.I.S.P.: Lokomotiv campione assoluto

lunedì, 28 maggio 2018, 16:08

di simone pierotti

En – plein per le formazioni della Garfagnana alle finali provinciali del campionato U.I.S.P. Un risultato storico per la piccola Lega della Garfagnana che, per la prima volta, porta a casa il titolo provinciale assoluto. Si è giocato sul campo sintetico di Strettoria, alla Pruniccia.

Grande battaglia nella finale per il titolo assoluto per la vittoria della Coppa Provinciale tra Lokomotiv e “Hall Car”. Dopo uno spettacolare 3-3 nei tempi regolamentari, con doppietta di Rebughini, reti di N. Grilli, Ulivi, M. Grilli e un autogol, sono i garfagnini a spuntarla 6-5 dopo i calci di rigore. Vittoria ai rigori anche per il New Team che si aggiudica la Coppa di Lega superando il Bella Riviera 5-3, dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sul 2-2 (reti di Puccini, Salotti, Bondi, D. Rossi). Completa lo storico tris la vittoria della Supercoppa del Casciana Cascianella che supera gli Orange Bozzano 2-0 grazie alle reti di M. Moghut e Mori.