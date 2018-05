Sport



Terrasi e Brancato del GP Parco Alpi Apuane in evidenza a Lugano e Foligno

lunedì, 28 maggio 2018, 19:37

di michele masotti

Solito week-end ricco di impegni per i portacolori del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane che si sono cimentati, con successo, su più fronti. In diversi atleti biancoverdi hanno preso parte alla leggendaria “100 km del Passatore” che ha visto terminare, dopo ben 11 edizioni, il dominio dell’ultrarunner romano Giorgio Calcaterra piazzatosi comunque al terzo posto. La vittoria è andata al reggiano Andrea Zambelli che si è imposto nella gara che va da Firenze a Faenza davanti al tedesco Bendikt Hoffmann. Ottime le prestazioni di Giorgio Davini (75° al traguardo), Mirco Tomà (85°), Emmanuel Bandoni e Giovanni Bergamini. Una folta pattuglia apuana domenica 27 maggio ha tentato la “Scalata del Castello”, gara valida quest’anno anche per il campionato toscano di corsa su strada. Tanti sono stati i piazzamenti colti dagli atleti del sodalizio del presidente Graziano Poli. Giuseppe Tomaselli ha conquistato l’oro tra i “Veterani”, categoria nella quale ha preso un bronzo Roberto Cardosi mentre Emilio Canini ha terminato al primo nella propria serie. A fare da contorno a queste medaglie, sono da segnalare le belle prove condotte da Michelangelo Fanani, Graziano Poli, Ludmillo Dal Lago, Leonardo Pierotti e Arturo Sargenti. Esordio positivo per Erica Togneri, brava ad entrare tra le prime dieci a livello regionale. Ma gli ottimi risultati in terra aretina non sono finiti qui. Nella gara master e assoluta, oro di categoria per Stefano Simi (5° assoluto) e bronzo di categoria per Lorenzo Checcacci (17°), stakanovista apuano della settimana visto che nella mattinata aveva chiuso al terzo posto una corsa a Fornacette. Finisce in top ten Nicolò Fazzi (8°), così come sono rimarchevoli i risultati ottenuti da Igor Marracci (35°), Roberto Gianni (36° assoluto), Diego Strina (42°), Alessio Biondi (51°), Marco De Nevi (52°), Francesco Nardini (54°), Rossano Fanani (57°), Marco Barbi (64°), Riccardo Durano (67°), Emanuele Andreuccetti (75°) e Adriano Mattei (76°).

Nella prove Elite a invito, Paul Tiongik e Olivier Irabaruta hanno chiuso la loro fatica rispettivamente all’ottavo e dodicesimo posto. A Fornacette nel “Trofeo Ecoabitare”, oltre al bronzo assoluto e argento di categoria per Lorenzo Checcacci, bel bronzo di serie per Davide Ferrini (7°) e buone prestazioni per il giovane Marco Mazzei (11°), Marco Mattei (33°) e Paola Lazzini (5° a livello femminile). A Molazzana, in una tappa del circuito “Corrilunigiana”, si sono distinti Franco Cusinato e Luciano Bianchi; sfiora il colpo grosso Alessandro Brancato, 2° assoluto, alla “StraFoligno”. Nell’internazionale mezza maratona di Lugano Alessio Terrasi ha conquistato un prestigioso 12° posto. Chiusura dedicata al campionato italiano di “Tower running”, disputatosi a Milano. L’oro di categoria per Francesco Frediani e la bella prestazione di Giuseppe Canale, penalizzato da un errore tecnico di rilevamento, sono il bottino di questa trasferta nel capoluogo meneghino.