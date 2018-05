Sport



Tiongik imbattibile in Campania: successi a Napoli e Salerno

lunedì, 14 maggio 2018, 15:47

di michele masotti

Non conosce confini la forza dei portacolori del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane sulle competizioni su strada. Il protagonista principale del fine settimane biancoverde è stato Paul Tiongik, una delle vedette del sodalizio del presidente Poli. Il forte atleta africano si è aggiudicato consecutivamente le prove internazionali di Salerno e Napoli, ottenendo gli ori in entrambi le gare da assoluto dominatore. Tornando nel territorio toscano, buone notizie sono arrivate da Andrea Cavallini, argento assoluto alla “Rossini corre” di Pappiana. Nella medesima corsa il bottino del GP Parco Alpi Apuane è stato incrementato dall’argento di categoria di Lorenzo Checcacci (9° assoluto), oro di categoria per Giuseppe Tomaselli (11°), il secondo posto nella propria serie di Roberto Cardosi (18°) e il bronzo di categoria conquistato da Davide Ferrini (12°). Da sottolineare anche le prestazioni di Marco Mazzei (14° assoluto), Mimmo Marino (19°), Igor Marracci (20°), Rossano Fanani (36°), Adriano Mattei, Marco Mattei, Michelangelo Fanani, Giuseppe Canale, Giampaolo Filauro, Paola Lazzini (9° nella gara femminile), Emilio Canini, Ludmillo Dal Lago e Erica Togneri.

Luca Lombardi ha scelto la “Boccaccio run” di Certaldo, dove peraltro si è ben comportato, per rientrare nelle corse dopo un periodo di stop, mentre Alessandro Marlia (23° assoluto) ha conquistato il bronzo di categoria in quel di Villafranca alla “Mamma in corsa”. Stesso prestigioso risultato colto da Lorenzo Pierotti a Camaiore nella “Corsa storica dei frati”, gara che ha visto prendervi parte pure Franco Cusinato, Davide Settembrini, Diego Strina, Alessandro Pellegrinetti, Daniele Biagioni e Andrea Pardini. Nicolò Fazzi ha sfiorato il podio alla mezza maratona di Bucci e Riccardo Durano ha chiuso al nono posto a Calenzano. Volando a Madrid, alla “Uam run Madrid Norte”, ottimo argento assoluto per lo “spagnolo” Simone Ferrali preceduto di soli quattro secondi dal vincitore.