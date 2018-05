Sport



Torneo Cefa, sesto successo per i croati di Zadar

mercoledì, 2 maggio 2018, 15:03

Mancava dal 2006 il nome dei croati del KK Zadar nell’albo d’oro del torneo Internazionale di Minibasket, categoria Aquilotti, organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. La squadra croata ha vinto l’edizione 2018 nella replica della finale 2017 contro il Nuovo Centro Mini Basket Ca’ Ossi Forlì. La solita tre giorni in cui lo sport è motivo di unione tra tante realtà diverse provenienti da svariate parti d’Italia e con la rappresentanza dell’est Europeo (croati, bielorussi ed ungheresi) nel nome del basket. Zadar ha vinto la finale per 14-10 dopo diverse sconfitte in finale nelle ultime edizioni. Terzo posto per l'Aurora Desio 2007 (Monza Brianza) contro lo Sporting Portici (Napoli) per 16-8. Una meravigliosa cornice, con tutti i bambini e le 16 squadre presenti, ed i numerosi genitori al seguito ha seguito la finale e la cerimonia di chiusura che ha visto la presenza, oltre del presidente Vincenzo Suffredini e di tutto lo splendido ed instancabile staff del Cefa, del sindaco Andrea Tagliasacchi e del presidente del Panathlon Garfagnana Enzo Pierotti. Il premio Fair Play consegnato dall’associazione è andato all’arbitro Massimiliano Iaia. Sempre nel corso del torneo, è stato consegnato il 16° Memorial Danilo Boschi a Maurizio Mondoni, personaggio che ha scritto la storia del minibasket nazionale e che ha da sempre Castelnuovo nel cuore. La manifestazione è realizzata con il contributo ed il patrocinio della Uisp Basket Nazionale e della Uisp Basket Toscana, la città di Castelnuovo di Garfagnana e il Panathlon International e autorizzato dal Settore nazionale minibasket e dal Comitato regionale toscano. Notizie, foto e risultati del torneo verranno pubblicati sul sito: www.cefabasket.it e sulla pagina Facebook “Cefa Basket”.

Questo l’albo d’oro della fase regionale.

1992 Bellaria Cappuccini Pontedera (Pisa)

1993 Pallacanestro Livorno

1994 Libertas Liburnia Livorno

1995 Usic Basket Certaldo (Fi)

1996 SS Il Giornalino Livorno

1997 Nch Virtus Siena

1998 Pallacanestro Livorno

1999 Snai Montecatini (Pt)

2000 Mens Sana Siena

2001 Pino Dragon Firenze

2002 Pallacanestro Livorno Modiglioni

2003 Cmb Carrara

2004 Mens Sana Siena

2005 Abc Castelfiorentino (Fi)

2006 Abc Castelfiorentino (Fi)

2007 Mens Sana Siena

2008 Olimpia Legnaia Firenze

2009 Basket Grosseto

2010 Pallacanestro Endas Pistoia

2011 Libertas Liburnia Livorno

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Pol. Sieci (Fi)

2015 Bulldogs Calenzano (Fi)

2016 Figline Eagles (Fi)

2017 Mens Sana Siena

2018 Etrusca San Miniato (Pi)

Classifica titoli: Mens Sana Siena 5, Pallacanestro Livorno 3, Abc Castelfiorentino, Libertas Liburnia 2, Bellaria Pontedera, Usic Certaldo, Il Giornalino Livorno, Virtus Siena, Snai Montecatini, Pino Dragon Firenze, Cmb Carrara, Olimpia Legnaia, Basket Grosseto, Endas Pistoia, Terranova, Pol. Sieci, Bulldogs Calenzano, Figline Eagles, Etrusca San Miniato 1

Questo l’albo d’oro della fase internazionale.

1992 Bellaria Pontedera Cappuccini (Pi)

1993 Rappr. Uisp Lucca

1994 Virtus Buckler Bologna

1995 Pattogos Budapest (Ungheria)

1996 Pattogos Budapest (Ungheria)

1997 Nch Vitrus Siena

1998 Abc Castelfiorentino (Fi)

1999 Pattogos Budapest (Ungheria)

2000 Blf Kk Budapest (Ungheria)

2001 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2002 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2003 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2004 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2005 Scavolini Pesaro

2006 Zadar Prvi Kos (Croazia)

2007 Bees Projetc Scavolini Pesaro

2008 Pallacanestro Favaro (Venezia)

2009 Legnano Minibasket (Milano)

2010 KK Krka Novo Mesto (Slovenia)

2011 Bees Basketball Projetc Pesaro

2012 Us Terranova (Ar)

2013 Mens Sana Siena

2014 Ca’ Ossi Forlì

2015 Tavarnelle Poggibonsi (Fi)

2016 Bees Basketball Projetc Pesaro

2017 Ca’ Ossi Forlì

2018 Zadar Prvi Kos (Croazia)

Classifica titoli: Zadar Prvi Kos 5, Pattogos Budapest 3, Ca’ Ossi Forlì, Bees Basketball Project Pesaro 2, Bellaria Pontedera, Rappr. Uisp Lucca, Virtus Bologna, Virtus Siena, Abc Castelfiorentino, Blf Kk Budapest, Scavolini Pesaro, Pallacanestro Favaro, Legnano Minibasket, KK Krka Novo Mesto, Terranova, Mens Sana Siena, Tavarnelle Poggibonsi 1.