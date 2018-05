Sport



Tre vittorie targate GP Parco Alpi Apuane nelle prove su strada

lunedì, 21 maggio 2018, 16:14

di michele masotti

Come ogni fine settimana che si rispetti, il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane ha conseguito un considerevole di successi e piazzamenti importanti lungo tutta la penisola italiana. Nel minuscolo comune piemontese di Olivola, 118 abitanti, una folta pattuglia di atleti biancoverde ha preso parte al “Trofeo Verde Città”. Un superbo Nicolò Fazzi ha sciorinato una splendida prestazione conquistando la vittoria assoluta; sale sul gradino più basso del podio anche Andrea Cavallini, completando una bella doppietta per il sodalizio del presidente Graziano Poli. Anche nella gara femminile ha trionfare è stata una portacolori del GP Parco Alpi Apuane, con Erica Togneri che ha messo in fila tutta la concorrenza. Ottime prove sono arrivate da Roberto Cardosi (oro di categoria e 8° assoluto), Marco Barbi (10°), Marco De Bevi (13°), Mirco Tomà (14°), Adriano Mattei (24°), Giuseppe Canale (32°), Michelangelo Fanani (33°), Simone Carlini, Luciano Bianchi e Maurizio Folegnani. A 24 ore di distanza, lo stakanovista Andrea Cavallini ha ottenuto un bel secondo posto assoluto al “Corriprimavera Laviosa” in quel di Livorno. Sempre nella città labronica Lorenzo Checcacci (4°) ha conquistato l’oro nella propria categoria e Marco Mazzei ha chiuso al 14° posto.

Da evidenziare anche le positive corse condotte da Davide Settembrini (21°), Mimmo Marino (24°), Marco Mattei (58°), Andrea Massari (67°), Marcello Bernardini (76°), Ludmillo Dal Lago e Lido Lucchesi. La 10 km “Trofeo città di Sacile” a Pordenone è stata dominata da Alessandro Brancato. Le buone notizie per il GP Parco Alpi Apuane proseguono con la medaglia d’oro di categoria per Francesco Ciardetti all’Isola d’Elba, mentre ad Aosta Paola Lazzini ha ottenuto il 3° posto assoluto in un trail locale. Lo stesso metallo è stato vinto da Simone Ferrali a Madrid, Paul Tiongik è andato vicino alla vittoria nella mezza maratona di Milano terminando la propria fatica sul secondo gradino del podio. Chiusura dedicata a Riccardo Durano che si è ben comportato al “Trofeo Catarzi” di Signa.