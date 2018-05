Sport



Tris di vittorie per il G.S. Orecchiella: Cecilia Basso, Melania Raffaetà e Michele Giannotti in trionfo

martedì, 15 maggio 2018, 11:14

di simone pierotti

Tris di vittorie per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana nell’ultimo week – end: Melania Raffaetà trionfa sulle strade di casa alla Corsa storica dei Frati, Michele Giannotti conquista il primo successo in carriera a San Piero a Grado e la giovanissima Cecilia Basso è prima al Vertical “Castello delle Carpinete”. Protagonista assoluta in montagna anche Annalaura Mugno che si mette in evidenza nella durissima gara internazionale di corsa in montagna 17° Trofeo Nasego conquistando un prestigioso 9° posto, tempo finale 2:16:47.

Quest’ultima atleta sta bruciando le tappe confermandosi una promessa a livello nazionale, come dimostra la recente convocazione per lo stage con la nazionale di skyrunning. Cecilia Basso si è aggiudicata il Vertical Castello delle Carpinete con il tempo di 13:09.

Alla Corsa storica dei Frati a Camaiore dominio delle “aquile” in campo femminile con Melania Raffaetà prima assoluta e Oxana Shishkina 3° assoluta. Completa la grande giornata il quarto posto di Sabrina Marangon (3° di categoria), il terzo posto tra le Veterane di Odette Ciabatti e il 10° di Barbara Belli. Bene anche gli uomini: 8° Marco Gori 11° Andrea Vassalle 12° Luca Diversi (2° Veterani) 26° Franco Morelli 38° Simone Caniparoli 40° Giacomo Tognetti 48° Gino Franceschini 50° Tiberiu Dinu 53° Matteo Biggi 56° Riccardo Nardi 57° Luca Borelli 59° Nello Panarelli 65° Andrea Dini 68° Giovanni Orlandi 80° Luca Spinetti.

Grande soddisfazione per Michele Giannotti che si aggiudica la sua prima gara assoluta vincendo l’Ecomaratona “I Dragoni” a San Piero a Grado, con il tempo di 1:22:36.

Alla Rossini Corre a Pappiana tanti atleti del G.S. Orecchiella protagonisti: 16° Federico Matteoni 22° Andrè Belluomini 131° Roberto Castori 149° Luigi Angeli 153° Antonio Nottoli 192° Roberto Nannizzi 251° Annibale Giovannini. Tra le donne 10° Simona Carradossi.