U.I.S.P. Garfagnana: storico derby per il titolo tra New Team e Lokomotiv. Magliano Gragnana e Casciana per la Coppa

domenica, 13 maggio 2018, 20:07

di simone pierotti

Finali inedite per il campionato U.I.S.P. della Garfagnana che domenica 20 maggio, allo stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo di Garfagnana, celebrerà il suo attesissimo epilogo. Si contenderanno il trofeo più importante New Team e Lokomotiv, un derby assolutamente inedito per questa finale per due team nate negli ultimi anni. Una finale, peraltro, meritata e legittima per le due squadre che hanno concluso la regular season nei primi due posti.

Novità anche per quanto riguarda la finale della Coppa Garfagnana tra Casciana Cascianella e Magliano Gragnana City. Abdicano le grandi protagoniste delle ultime edizioni della finale del Nardini. Il Capriola Poggio sconfitto dal Lokomotiv 1-0, rete di Simone Rossi. Tutto facile per il New Team, dopo la netta vittoria dell’andata, vincendo contro il Camporgiano anche la seconda gara di semifinale. Vittoria 2-0 grazie alla doppietta dell’infallibile bomber Alessandro Davini.

Grande rimonta per il Casciana Cascianella, dopo lo 0-2 della gara di andata. Nel ritorno vittoria netta, un 5-1 che ha schiantato il Careggine. Vanno in rete Danilo Fontanini, Nicola Lucchesi, Luca Masotti, Mihai Mogut e Alessandro Mori; non basta agli ospiti il gol dell’intramontabile bomber Domenico “Bombetta” Toni. Grande lotta nel derby dell’alta Garfagnana tra Magliano Gragnana City e Sillano, finisce 1-1 (reti di Andrea Franchini e Lorenzo Lemmi). Accedono alla finale i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento in campionato.